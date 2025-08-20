Horóscopo Negro para HOY 20 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Si algo te hace bien ahora, un lugar, una persona, una sensación, agárralo. Protégelo. Cuídalo. No sabotees eso que tanto habías deseado solo porque todavía arrastras la costumbre de desconfiar. A veces nos pasamos la vida diciendo que queremos un cambio, una nueva etapa, un nuevo rumbo, y cuando aparece, nos da miedo. Pero no estás para volver atrás, Aries. No tienes que volver a donde fuiste infeliz solo porque crees que “debes”. No le debes nada a nadie, solo a ti.TAURO (21 abril-20 mayo).Así que esta semana no es para resolverlo todo. Es para escucharte. Es para ordenar lo que sí, lo que no, lo que pesa y lo que alivia. Porque si hay tantos “peros”, tal vez no sea el camino. Porque tú, cuando lo tienes claro, no preguntas, no dudas, no retrocedes. Vas. Y punto. Regálate unos días para no exigirte tanto. Sal, respira aire nuevo, haz algo diferente sin pensar tanto en el después. No todo tiene que tener lógica ahora mismo. No todo tiene que estar bajo control. GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Hoy puede que te entren dudas, que tengas momentos de bajón, que tu mente empiece con su discurso de siempre, pero esta vez no le vas a dar el control. Céntrate en lo que te da calma, en lo que te inspira, en lo que sí te hace bien. Ilusiónate por algo nuevo, aunque sea pequeño. Y si tienes que empezar de cero, empieza. CÁNCER (22 junio-22 julio)no te castigues por eso, no te arrepientas de haber sido quien eres. De lo que has hecho. La vida devuelve lo que das, aunque tarde un poco más contigo. Esta semana vas a tener que recordarte que mereces más, que no puedes seguir cuidando a todo el mundo mientras tú te desmoronas. Ayuda, pero no te sacrifiques. LEO (23 julio-22 agosto).Lo difícil no es entenderlo, lo difícil es soltarlo de verdad. Pero si no lo haces, vas a seguir bloqueando todo lo bueno que viene para ti. Porque sí, viene algo bueno. Pero tienes que hacer espacio. No se trata de olvidar todo lo que te marcó. Se trata de dejar de cargar con eso cada día como si fuera tu identidad.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Esta semana te toca tomar una decisión importante, aunque no sea evidente. Te toca dejar de hacerte el ciego con lo que ya sabes que no va contigo. No puedes seguir poniéndote una venda cada vez que la realidad te incomoda. Lo entiendes todo, Virgo. Tienes la cabeza clara. Eres analítico, meticuloso, coherente. Pero cuando se trata de ti, de tu paz, de tus emociones, a veces te traicionas. Y eso tiene que parar.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO