Horóscopo Negro para HOY 1 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril).

Se nota que cada vez estás trabajando más y por eso, cada vez estás más cerca de tus objetivos. Esa sensación de seguridad te da una energía increíble: fuerte, potente, pero a la vez relajada, chill, confiada.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Se acabó darle a los demás el control de tu vida. A partir de ahora, solo tú decides el rumbo. No se trata de ser perfecto, Tauro, se trata de ser real y de ponerte a ti en primer lugar.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Géminis, no te calles más: habla, comparte, suelta lo que llevas dentro. No por miedo a herir la relación vas a sacrificar tu paz mental. Si estás soltera, toca cerrar ciclos de verdad.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Si hace tiempo que no ves a ciertos amigos, este es el momento perfecto para tomar el control y organizar algo: un viaje corto, una escapada, una noche de fiesta y risas de las que recargan el alma.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo, octubre te pide que te mires al espejo y te recuerdes lo que vales. Rompe la rutina, búscate a ti, brilla sin pedir permiso. Porque cuando tú te pones primero, el resto del mundo solo puede seguir tu luz.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Con el inicio de octubre, la vibra se siente a nuevo comienzo, pero tranquilo. No es de esos cambios caóticos, sino de los que traen orden, claridad y un toque de frescura que te viene como anillo al dedo.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Esta semana el reto es cambiar el chip: enfócate en lo que sí va bien, en lo que te hace feliz, en lo que quieres que llegue. Tu mente crea más de lo que crees.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Marte sigue en tu signo, así que tu energía guerrera está al máximo. Si estás soltera, prepárate, porque las cosas se pueden poner muy fogosas con cierta persona.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Si te invitan a una fiesta, no digas que no. Si aparece un plan diferente, lánzate de cabeza. Tu mente necesita despejarse después de las últimas semanas, y nada como una buena dosis de diversión.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

En el amor, tu prioridad es proteger tu corazón de todos esos cucarachos que solo buscan hacerte daño. Y ojo, porque tus estándares están por las nubes.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

En el amor, puede que estés en un momento de dudas profundas. Y justamente por eso, lo mejor ahora es esperar. Si tu corazón necesita un tiempo más a solas, dáselo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis, este 2025 te ha puesto a prueba de todas las formas posibles: crisis existenciales, cambios que no viste venir, decisiones que te partieron la cabeza… y aun así aquí estás, entero, más fuerte y más sabio.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

