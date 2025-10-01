Horóscopo Negro para HOY 1 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). Se nota que cada vez estás trabajando más y por eso, cada vez estás más cerca de tus objetivos. Esa sensación de seguridad te da una energía increíble: fuerte, potente, pero a la vez relajada, chill, confiada. TAURO (21 abril-20 mayo). Se acabó darle a los demás el control de tu vida. A partir de ahora, solo tú decides el rumbo. No se trata de ser perfecto, Tauro, se trata de ser real y de ponerte a ti en primer lugar.GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Géminis, no te calles más: habla, comparte, suelta lo que llevas dentro. No por miedo a herir la relación vas a sacrificar tu paz mental. Si estás soltera, toca cerrar ciclos de verdad. CÁNCER (22 junio-22 julio) Si hace tiempo que no ves a ciertos amigos, este es el momento perfecto para tomar el control y organizar algo: un viaje corto, una escapada, una noche de fiesta y risas de las que recargan el alma.LEO (23 julio-22 agosto). Leo, octubre te pide que te mires al espejo y te recuerdes lo que vales. Rompe la rutina, búscate a ti, brilla sin pedir permiso. Porque cuando tú te pones primero, el resto del mundo solo puede seguir tu luz.VIRGO (23 agosto-22 septiembre). Con el inicio de octubre, la vibra se siente a nuevo comienzo, pero tranquilo. No es de esos cambios caóticos, sino de los que traen orden, claridad y un toque de frescura que te viene como anillo al dedo. LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Esta semana el reto es cambiar el chip: enfócate en lo que sí va bien, en lo que te hace feliz, en lo que quieres que llegue. Tu mente crea más de lo que crees.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). Marte sigue en tu signo, así que tu energía guerrera está al máximo. Si estás soltera, prepárate, porque las cosas se pueden poner muy fogosas con cierta persona.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Si te invitan a una fiesta, no digas que no. Si aparece un plan diferente, lánzate de cabeza. Tu mente necesita despejarse después de las últimas semanas, y nada como una buena dosis de diversión.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). En el amor, tu prioridad es proteger tu corazón de todos esos cucarachos que solo buscan hacerte daño. Y ojo, porque tus estándares están por las nubes. ACUARIO (22 enero-19 febrero). En el amor, puede que estés en un momento de dudas profundas. Y justamente por eso, lo mejor ahora es esperar. Si tu corazón necesita un tiempo más a solas, dáselo. PISCIS (20 febrero-20 marzo). Piscis, este 2025 te ha puesto a prueba de todas las formas posibles: crisis existenciales, cambios que no viste venir, decisiones que te partieron la cabeza… y aun así aquí estás, entero, más fuerte y más sabio. Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO