El mes comienza moviendo tu corazón. Estarás más sensible y con ganas de compartir tu intimidad. Si tienes pareja, se avecinan días de cercanía y pasión hacia el final de la semana; si estás soltero, prepárate, porque alguien podría despertar en ti una chispa inesperada. En el amor, la discreción será fundamental. No entregues tus sentimientos ni tus secretos demasiado pronto, porque no todos saben cuidarlos. Aprende a distinguir quién merece conocer tu mundo interior y quién no. El amor puede estar en calma, pero tu inseguridad podría alterar la armonía. Evita los celos y no traigas al presente lo que ya quedó en el pasado. Si confías más, tu relación crecerá; si no, solo te alejarás de lo que amas. Tu corazón quiere entregar cariño, pero antes necesitas ordenar tus emociones. No puedes dar estabilidad a otra persona si no la sientes dentro de ti. El amor empieza por tu propio equilibrio. Este mes podrías sentir atracción por dos personas al mismo tiempo, lo que confundirá tus emociones. Elige con honestidad, porque tratar de sostener más de un camino puede dejarte sin ninguno. En el amor, la claridad es lo que más vale. Octubre te invita a enfocarte en relaciones que de verdad valgan la pena. No te distraigas con historias pasajeras ni con rumores que buscan desestabilizarte. Dale tu tiempo y tu corazón solo a quien lo merezca. El amor no vive en el pasado, sino en lo que construyes hoy. Deja atrás recuerdos que ya no vuelven y abre espacio a lo nuevo. Si estás en pareja, pon atención, porque podrías descubrir matices que no habías visto en la lealtad del otro. Un reencuentro con alguien de tu historia amorosa podría tocar la puerta. No dejes que esa persona te lleve a repetir errores ni que te robe la paz que te costó construir. Protege tu corazón de comentarios y personas que solo buscan herir. El amor se pondrá a prueba. Si tienes pareja, es momento de fortalecer el vínculo con más compromiso y entrega. La relación crecerá si ambos caminan al mismo ritmo. Si estás solo, alguien podría aparecer para invitarte a dar un paso hacia algo más profundo. Tu corazón se sentirá inquieto. Una nueva ilusión puede parecer maravillosa, pero observa bien: no todo lo que brilla es oro. Antes de entregarte, asegúrate de que esa persona tenga el mismo lugar libre para ti. Este mes tu voz será guía para alguien que busca consuelo tras una ruptura. Tus palabras pueden sanar o marcar un nuevo rumbo en su vida. Habla desde el amor verdadero, no desde viejas heridas. En el amor necesitas paciencia. No corras tras resultados inmediatos; lo que de verdad vale la pena se construye con tiempo y constancia. Si sigues confiando y entregando lo mejor de ti, ese amor que deseas se hará realidad. Con información de Nana Calistar. EE