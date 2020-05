Horacio Villalobos se suma oficialmente a "Venga la Alegría"

El actor y presentador Horacio Villalobos se unió oficialmente al equipo de “Venga la Alegría”, mismo que lo recibió con mucho entusiasmo.

“Pasó lo de la pandemia y llegué aquí y, la verdad, no es choro, porque hay mucha gente hipócrita en la televisión, pero la verdad a mí me hicieron sentir en casa. Gracias. Con algunos tenía hasta roces, hemos ido limando asperezas, hay cariño y sobre todo la intención de hacer un programa padre como lo hacen ustedes. Y pues me siento como señorita México”, dijo el actor.

Cabe recordar que Horacio fue parte de los conductores provisionales del programa cuando ocurrió la cuarentena en el programa debido a que Patricio Borghetti dio positivo a COVID-19.

El también comunicador detalló que iniciará a partir del próximo 15 de junio en el programa matutino.

Finalmente, su nueva compañera Laura G compartió su felicidad por el nuevo integrante dedicándole un breve mensaje en redes sociales.

“La vamos a pasar genial Horacio”, escribió.

Horacio Villalobos se une a la gran familia de #VLA ���������� https://t.co/oWC9dXNwUu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 26, 2020

Horacio Villalobos se une a Patricio Borghetti, Anette Cuburu, El Capi Pérez, Brandon Peniche, Sergio Sepúlveda, Flor Rubio, Laura G, Ricardo Casares, Tabata Jalil, Mariano Sandoval, Kristal Silva y Cynthia Rodríguez.

AC