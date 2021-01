Horacio García, codo a codo con Clint Eastwood

La paciencia se ha convertido en la principal aliada del actor mexicano Horacio García Rojas, quien ante la frustración de ver cómo diversos proyectos fílmicos se cancelaron o postergaron a causa de la pandemia, ahora se alista para emprender uno de los personajes que lo llevará por completo a las grandes ligas de la cinematografía internacional.

Horacio, quien ha protagonizado series como “Diablero” a través de Netflix, verá cómo su talento es dirigido por una de las leyendas de Hollywood: Clint Eastwood, quien dio a conocer al elenco que llevará la batuta de su nuevo filme “Cry Macho”, y en donde el mexicano será esencial para esta narrativa que se remontará a los años 70, teniendo a Texas como escenario de rodaje en próximas semanas.

“‘Cry Macho’ está basada en la novela de Richard Nash, es un libro que ya se había intentado llevar a la pantalla en varias ocasiones y la más cerca fue en 2011 y sería protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero parece que no llegó a buen puerto, pero el maestro Clint Eastwood tenía muchas ganas a esta historia”, comenta en entrevista el histrión.

El actor destaca que este proyecto marcará un diálogo importante no solo por la historia que parte de una antaña estrella de rodeo que tiene la misión de ayudar a un joven a encontrar una mejor calidad de vida, sino por lo disruptivo de los personajes que están dispuestos a romper con los estereotipos y reivindicar el potencial que los actores mexicanos tienen para interpretar todo tipo de tramas.

“Es un casting donde los mexicanos tienen mucha importancia, demuestran todas las facetas del ser humano. El proyecto es muy padre porque no representa lo clásico de los proyectos nacionales e internacionales, donde el gringo es el bueno y el mexicano es el malo. Todos los personajes tienen matices y los que más brindan esperanza son mexicanos”.

Horacio puntualiza que su familia ha sido fundamental para sortear la incertidumbre tras poner en pausa el estreno de la serie “La negociadora” con Bárbara Mori y “No estamos muertos” con Amazon (Narcos contra zombies); sin embargo, también reconoce que la invitación para audicionar en “Cry Macho” le significó un despertar especial sobre el rumbo de su trayectoria: “Estaba en uno de mis proyectos soñados que era internacional y se rodaba en México cuando llegó la pandemia; al principio se pospuso y después se canceló: fue un golpe anímico fuerte, porque fue un proyecto por el cual rechacé otros. Llegué a esa etapa de incertidumbre, de no saber qué seguía, pero tengo a una familia que me apoya, entendí que el año pasado sería así, pensé que sería el más espectacular… pero me llegó el casting, era la posibilidad de estar al tú por tú con una leyenda”.

Horacio, quien también compartirá pantalla en esta historia con sus compatriotas Eduardo Minett y Natalia Traven, recuerda ese momento en que conoció el trabajo de Clint Eastwood y cómo sus grandes obras como actor y director le enseñaron el poder de la interpretación y la diversidad de narrativas: “La primera película que vi de él fue ‘El bueno, el malo y el feo’, pero donde quedé conmovido fue con ‘Los imperdonables’ y siendo más grande con ‘Million Dollar Baby’, yo entonces era muy fan del boxeo y ver esta historia ha sido de las que más me ha hecho llorar y emocionarme; fue descubrir que Clint no solo era el héroe de los ‘western’, que es un actor con una profundidad dramática y con una sensibilidad para dirigir impresionante y ‘Cry Macho’ provocará muchas cosas, pegará en el alma”.

Apuesta por la independencia

Sobre la desaparición de los fideicomisos, el histrión se expresa confiado en que las nuevas dinámicas de apoyo gubernamental al cine mexicano realmente funcionen, pero también hace hincapié en que debe existir precisión en la forma en cómo se aplicarán los recursos.

“Soy un fuerte crítico de las reglas de operación, y pienso que tendrían que cambiar para que esos apoyos no se queden en el mismo sector que casi siempre los obtiene. Me gustaría que los apoyos pasen a los nuevos, así es como se descubren a las y los nuevos Iñárritu, Del Toro, Cuarón”.

Añade que para él un desafío a cumplir sería que el cine mexicano no tuviera que depender por completo del gobierno para el impulso de proyectos fílmicos, sin embargo, considera que los recursos gubernamentales deberían dar prioridad a cineastas y productores debutantes que realmente no cuenten con inversiones, además de dar más peso a las comunidades rezagadas, indígenas y racializadas.

“Me gustaría y sueño con que el cine no dependa de los apoyos gubernamentales, que no dejen de existir, pero que se concentren en nuevas narrativas, en nuevos y nuevas cineastas, que haya equilibrio y pluralidad, que nos representen. Que el clasismo y el racismo no infecten al país, que no sean historias del bueno y el malo, que se dé la oportunidad a los nuevos. Quisiera que esa lana llegará a las comunidades indígenas, a personas racializadas, a las reprimidas”, finaliza.