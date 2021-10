Honran a "Sax", de La Maldita Vecindad, con estatua en su ciudad natal

A siete meses de que Eulalio Cervantes, integrante de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, muriera por COVID-19, el ayuntamiento de Soledad develó una estatua como homenaje póstumo al legado de este músico, conocido como "Sax", quien era originario de este municipio de San Luis Potosí.

Al ritmo de Kumbala, la esposa de Cervantes, Jessica Franco, sus hijos y la alcaldesa Leonor Noyola develaron la escultura de bronce de 250 kilogramos, la cual evoca al artista mientras toca dos saxofones al mismo tiempo, como solía hacerlo en sus presentaciones con la banda que cofundó en 1985.

TWITTER/@MalditaVecindad

Juan Gorupo, artista originario de Soledad, fue el encargado de modelar y terminar la obra presentada.

Acorde con lo dicho por Gorupo, la pieza que plasma de manera perpetua a Eulalio Cervantes tardó tres meses en concluirse debido a cambios en las maquetas originales que creó.

Dijo estar satisfecho con su trabajo y externó que para él fue místico realizar la pieza, ya que escuchaba las canciones del grupo al moldear la plastilina capa por capa en una estructura metálica de tamaño real.

"Hubiera preferido no tener que hacerla", pues quisiera que Cervantes siguiera "entre nosotros".

La inspiración de Juan Gorupo para concluir con la escultura fue la enseñanza de que es posible vivir de la cultura y el arte, misma que le ayudó a "tener esa certeza de que se pueden conquistar esos ámbitos difíciles".

"Es un orgullo y un privilegio, yo creo que me hubiera sentido muy frustrado, muy triste de no haber sido yo quien hubiera hecho este homenaje tan significativo para mí (…) por mi historia de vida, por mi infancia, incluso este es el [trabajo] que más he disfrutado", agregó.

Por su parte, Jessica Franco comentó que el legado musical de "Sax" continuará a través de sus propios hijos, para seguir llevando a la gente la música que Eulalio Cervantes dejó.

"Ese es el mayor orgullo para nosotros como familia, salir con la cabeza en alto y decir: 'somos familiares de Eulalio Cervantes, Sax'".

Franco adelantó que el 30 de octubre, el día del cumpleaños de "Sax", se lanzará un tema llamado Quizás, quizás, composición original del trío Los Panchos, el cual fue realizado en vida por el músico en compañía de Adán, de Golden Ganga, y Los Dandys, canción con la que sus fans podrán volver a verlo y disfrutarlo musicalmente hablando.

AF