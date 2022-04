Hiromi, la joya del jazz y el rock progresivo llega a la ciudad

Conocida a nivel internacional por su virtuosismo técnico y sus conciertos cargados de energía en los que combina el jazz contemporáneo con el rock progresivo, el funk, el blues, la música clásica y sorpresivas fusiones, la pianista y compositora japonesa Hiromi Uehara regresa a nuestro país y llegará a la Sala 2 del Conjunto Santander para presentarse en vivo este domingo 10 de abril, para presentar ante el público tapatío los temas de su más reciente disco: “Spectrum”.

Hiromi se convirtió en un fenómeno musical cuando el gran Chick Corea la invitó a participar en sus conciertos con solo 17 años de edad; gracias a eso consiguió un contrato discográfico cuando se encontraba todavía realizando sus estudios y, hoy día, es una estrella global; baste recordar que tocó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (bueno, 2021), con lo que el mundo entero apreció su talento.

Influencias, jazz y decisión

A punto de cumplirse un lustro desde su pasada visita a México, entonces al frente del ensamble The Trio Project, la pianista -cuyo abanico de influencias musicales, ha comentado, va “desde Frank Zappa a Rachmaninov, pasando por James Taylor”- tiene claro su preferencia por el jazz sobre otros géneros musicales, pues demanda un “muy alto” nivel de concentración gracias a su necesidad “de improvisación” en la que, a cada instante, se hallan “elementos inesperados”.

Desde su debut profesional, en 2003, Hiromi ha realizado giras alrededor del mundo y ha tomado parte en los festivales de jazz más importantes a nivel internacional; tras haber dedicado la mayor parte de su vida a la música, la compositora ha confesado que no se ha arrepentido nunca por dedicarse de tiempo completo a la música, algo que no muchos de su edad hubieran hecho.

Un poco sobre la artista

Pianista y compositora. A los 6 años comenzó a tocar el piano y estudió composición en la Yamaha Music School. En 1999, comienza sus estudios en la Berklee College of Music de Boston.

En 2003 hizo su debut mundial, con el lanzamiento de “Another Mind” para el sello Telarc, producido por Ahmad Jamal y Richard Evans. En 2007, actuó junto al legendario pianista y mentor Chick Corea, en Tokio, actuación que fue recogida en el doble álbum “Duet”, de Corea, lanzado en 2009. Ha colaborado también con el bajista Stanley Clarke en el disco “Jazz in the Garden” y después entró a formar parte de The Stanley Clarke Band, con quienes ganó un Grammy.

En 2011 lanzó el disco “Voice”, en formato trío que incluía al veterano bajista Anthony Jackson y el baterista Simon Phillips. En 2013, lanzó su disco “MOVE”, una producción conceptual. Su más reciente álbum es “Spectrum”, de 2019.

A DISFRUTARLA

Lugar: Sala 2/ Conjunto Santander (Anillo Periférico Norte 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, Zapopan)

Sala 2/ Conjunto Santander (Anillo Periférico Norte 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, Zapopan) Fecha: Domingo 10 abril de 2022

Domingo 10 abril de 2022 Horario: 19:00 horas

19:00 horas Boletos: de $200 a $600 pesos

de $200 a $600 pesos Descuento: 20% de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar. Egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara y para personas de la tercera edad con credencial del INAPAM, promoción válida en taquillas.

20% de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar. Egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara y para personas de la tercera edad con credencial del INAPAM, promoción válida en taquillas. Requisitos de ingreso: Uso obligatorio de cubrebocas tipo KN95 sin válvula o tricapa. En caso de no contar con ellos, podrás adquirirlos al ingreso en la taquilla.

MQ