Hilary Duff protagonizará secuela de "How I Met Your Father"

Hilary Duff será la protagonista de "How I Met Your Father", una serie de los creadores de "How I Met Your Mother" que dará la vuelta a la comedia original y en la que una madre narrará a sus hijos cómo conoció a su padre.

La plataforma estadounidense Hulu, que en otros mercados opera bajo la marca Star de Disney+, confirmó este miércoles que producirá esta ficción con el mismo formato "sitcom" de la serie que Josh Radnor y Neil Patrick-Harris protagonizaron durante nueve temporadas.

"Como gran fan de 'How I Met Your Mother', me siento honrada e incluso un poco nerviosa", afirmó Duff en un comunicado.

La actriz interpretará a Sophie en una trama que comenzará en el futuro cercano para viajar hasta el presente año 2021, cuando el personaje vivía con su grupo de amigos en una época en la que las aplicaciones de internet revolucionaron la manera de conocer a nuevas personas, avanzó la plataforma.

De esta manera, la trama actualizará el espíritu de la primera serie, que comenzó en 2005 y se alargó hasta 2014 con un éxito ininterrumpido en todo el mundo.

Los creadores del formato ya trataron de impulsar una serie derivada para la cadena CBS, que se iba a titular "How I Met Your Dad", con Greta Gerwig como protagonista, pero nunca llegó a rodarse.

El nuevo proyecto supone además un nuevo trabajo para Duff después de que Disney cancelara el regreso de la ficción con la que la actriz saltó a la fama, "Lizzie McGuire", por resultar demasiado adulta para su plataforma, dedicada a un público familiar.

