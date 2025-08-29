Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 29 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 29 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

San Luis vs Toluca | 19:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Juárez vs Mazatlán | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7 |

Puebla vs Monterrey | 21:05 horas | Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 29 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Atlante | 17:00 horas | Por confirmar |

Correcaminos vs Tepatitlán | 19:00 horas | Por confirmar |

Club Atlético La Paz vs Dorados de Sinaloa | 21:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy viernes 29 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Monterrey vs Juárez | 18:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy viernes 29 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Elche vs Levante | 11:30 horas | SKY Sports |

Valencia vs Getafe | 13:30 horas | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy viernes 29 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

US Cremonese vs Sassuolo | 10:30 horas | Disney+ Premium |

US Lecce vs AC Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 29 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Stade Brestois | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 29 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Hamburger SV vs St. Pauli | 12:30 horas | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF