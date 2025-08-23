“Schlep” y los depredadores

El videojuego Roblox expulsó de su plataforma a un youtuber; al joven de 22 años le cancelaron sus cuentas para jugar y se desató una lluvia de críticas contra la compañía. ¿Y por qué habría de importarnos eso? Primero, porque el joven conocido como “Schlep” fue dado de baja después de exhibir y denunciar a presuntos depredadores sexuales dentro del juego. Segundo, porque han estado advirtiendo que es un gran peligro para los menores utilizar esta plataforma, una de las más grandes del mundo.

En Roblox hay alrededor de 68 millones de personas conectadas cada día (es como si la mitad de todos los habitantes del país estuvieran jugando diariamente), incluyendo miles de niños y niñas menores de 13 años. Se trata de una gran red social donde los usuarios pueden construirse casas, edificios o ciudades; personalizar sus avatares, crear mundos y experiencias, e interactuar con jugadores… de todas las edades.

Eso ha convertido el videojuego en terreno fértil para depredadores, que se hacen pasar por infantes y contactar a menores, ganándose su confianza para pedirles fotos con contenido erótico, exponerlos a pornografía, acosarlos o encontrarse con ellos físicamente.

“Schlep” comenzó a conocerse como el “cazador de depredadores” porque en su canal de YouTube compartió videos de policías arrestando a usuarios de Roblox; sujetos con quienes el youtuber interactuó en la plataforma simulando ser un infante y acordó encontrarse en espacios público, donde fueron detenidos.

“Este depredador de Roblox (Manuel González) actualmente tiene una orden de arresto por no comparecer ante el tribunal. Numerosas víctimas se pusieron en contacto conmigo después de la publicación de mi video”, compartió en su cuenta @RealSchlep, de X, el pasado 20 de agosto, sobre uno los sujetos que contactó en el videojuego.

Además de la falta de controles y no garantizar la seguridad infantil en el videojuego, a Roblox le reclaman la lentitud para eliminar a usuarios señalados como peligrosos. “La primera imagen es de un depredador que capturé desde la plataforma, intentando intercambiar fotos ilegales con quien creía que era otro depredador. Hay muchísimas cuentas así en Roblox ahora mismo”, advirtió desde el año pasado, en otro tuit del 8 octubre del 2024. “La segunda foto es de una captura real de un depredador que afirmó estar comprando material ilegal a través de Roblox. Esta persona fue arrestada por tres cargos de explotación sexual de un menor. Esto es algo muy común ahora en Roblox: los depredadores usan muros de grupos pirateados para anunciar que venden material de abuso sexual infantil”.

En sus redes sociales “Schlep” señala que ha ayudado a la detención de seis presuntos depredadores en Roblox. Sin embargo, la compañía de entretenimiento consideró que sus acciones violaban los términos de uso de la plataforma y emitió una orden de cese para que deje el rol de vigilante en la plataforma; incluso, le advirtieron que podrían demandarlo.

Mientras continúa el movimiento #FreeSchlep o #BoycottRoblox para que le restituyan su cuenta al joven, a los padres de familia toca asumir la gran responsabilidad de supervisar y educar a nuestros hijos sobre los riesgos de interactuar con personas que ni siquiera conocen, incluidos los mundos virtuales.

Expertos en seguridad cibernética sugieren advertir a los infantes el no aceptar regalos dentro de cualquier videojuego, utilizar pseudónimos, no proporcionar datos personales ni compartir su identidad y no entablar conversaciones en otras aplicaciones, fuera de la plataforma.

Evitemos que niños y niñas se conviertan en potenciales víctimas ante la mirada omisa de sus padres. Los videojuegos no son lugar seguro para los menores, son universos donde los depredadores están a la caza.