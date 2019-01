Hermano de Kevin Spacey revela que fueron violados por su padre

Randall Fowler aseguró, en el podcast de "Drew and Mike Show", que su hermano Kevin Spacey y él fueron abusados por su padre, Thomas Geoffrey Fowler, cuando eran unos niños.

El hermano mayor del actor, quien tuvo que acudir a un tribunal recientemente para defenderse de las acusaciones de abuso sexual que un joven hizo en su contra y en donde se declaró inocente, aseguró que Spacey está siguiendo el mismo patrón de comportamiento de su progenitor.

Según las declaraciones de Randall él trató de defender a su pequeño hermano de las agresiones, pero ahora considera asqueroso lo que se supone que está haciendo el histrión que diera vida a Francis Underwood en la serie de Netflix, "House of Cards".

"Me pasé gran parte de mi infancia tratando de proteger a mi hermano de que fuese violado por mi padre. Y 40 años después me entero de que se ha convertido en él", declaró en "Drew and Mike Show".

"Es asqueroso". Por lo que dijo en el sitio, Fowler tuvo la oportunidad de escapar de su padre cuando tuvo la mayoría de edad, pero por desgracias Kevin se quedó más tiempo en el hogar, ya que es menor 5 años que él, y esto hizo que se convirtiera en lo que más les ha hecho daño.

Así mismo, aseguró que pese a que fracasó en la vida por este motivo su hermano tuvo la oportunidad de brillar como actor, hacer mucho dinero y que fue en ese "nicho", donde atraía a sus presas. También señaló a las personas que lo rodearon por 40 años como culpables de lo que está pasando ahora, ya que considera que lo protegieron y que ahora que se abrió la cloaca, todos se escaparon y dejaron solo a Spacey.

Fowler ya había hablado de las agresiones de su padre, en su libro autobiográfico, "A moment in time: Living in the shadow", que se publicó en 2017 y en donde asegura que su papá militaba en el Partido Nazi Americano y que por eso no se tentaba el corazón para abusar de sus hijos.

JB