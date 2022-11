Hello Seahorse! celebra 10 años de "Arunima" en Guadalajara

Este próximo 3 de diciembre, el grupo de rock mexicano Hello Seahorse! llegará a la Zona Metropolitana de Guadalajara para presentarse en el Teatro Galerías, como parte de las celebraciones por el décimo aniversario de su álbum ‘Arunima’ (2012); se trata de un concierto que va desde sus primeros éxitos como ‘Bestia’, hasta su última producción ‘Disco estimulante’ (2020).

Así las cosas, el objetivo es que la mágica energía de esta banda representativa del rock alternativo nacional se pueda diseminar en el Teatro Galerías; el grupo, como conocen bien sus fanáticos, lanzó su álbum ‘Arunima’ hace ya una década, un disco que marcó un antes y un después en la escena musical nacional que en aquellos tiempos se movía y gozaba al ritmo de bandas como Enjambre y la propia Hello Seahorse! En estos términos, vale recordar que ‘Arunima’ (2012) es reconocida como la primera producción de la banda con distribución a nivel continental y de la cual se desprenden piezas llenas de color como ‘No es que no te quiera’ y ‘La Flotadera’.

Ahora, en cuanto a ‘Disco estimulante’ brinda temas como ‘Diferente’ e ‘Incendio’, rolas dinámicas en las que los sintetizadores se coordinan con la voz de Denise Gutiérrez de modo excelente; ahora, la mezcla de ritmos se percibe en ‘Presencia’, y ese mismo balance se extiende a ‘Sublime’, creación acústica y expresiva, y ya después resultan notables ‘Mujer’ y ‘Malacara’.

Hello Seahorse! ha sido una banda que ha vivido en el corazón de muchas personas desde su aparición, pero no solo eso, la banda no ha dejado de lanzar canciones con esa esencia y profundidad que los caracteriza, pero hubo un disco en especial que lo cambió todo.

HELLO SEAHORSE!/ Concierto

Sede: Teatro Galerías (Av. Lapislázuli 3445, La Giralda, Zapopan)

Fecha: 3 de diciembre/ 21:00 horas

Boletos: A la venta en taquillas del teatro y a través de Boletia.com

FS