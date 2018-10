Héctor Suárez disfruta de la presidencia

Imprimir su estilo a “La señora presidenta” es el objetivo de Héctor Suárez desde que la comedia teatral llegó a su carrera hace un par de años. El actor asegura que interpretar al personaje tendrá “fecha de caducidad” a futuro, pero mientras esté en sus manos, seguirá regalando carcajadas con las ocurrencias de “Martine” y su hermano “Martín”.

“Es una obra graciosa, muy buena, la aceptación ha sido espléndida. La prueba para el actor que haga a ‘La señora presidenta’ es muy difícil, en cada función hay 13 cambios: de hombre a mujer y viceversa, es algo sumamente difícil entre cada escena”.

Previo a las dos funciones que “La señora presidenta” tendrá hoy en el Teatro Galerías, Héctor Suárez reflexiona sobre el impacto generacional que esta obra ha marcado en el público y la modernización que el guion tiene conforme cambia también el ambiente y personajes políticos de México.

“La obra original marca una parte política de Francia, donde se hizo, de lo que hay en ese momento y en la adaptación en México aprovechamos eso para hablar de lo que pasa actualmente en el país, de los protagonistas de este momento como el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el saliente, Enrique Peña Nieto, hablamos de lo que pasa al día”.

Héctor Suárez puntualiza no tener fecha para dejar el papel de “La señora presidenta”, pero expresa no tener interés en permanecer muchos años en la dupla de personajes que el fallecido actor, Gonzalo Vega, interpretó por décadas. Añade que si bien nunca vio a su colega en los tacones de “Martine”, el estilo actoral que lo ha caracterizado en sus proyectos ha sido suficiente para que la audiencia de vuelta a las comparaciones sobre el escenario.

“Yo a Gonzalo Vega lo quise mucho, fuimos muy amigos, en nuestros inicios hacíamos poesía en voz alta. Somos dos actores muy diferentes, no dudo que lo haya hecho muy bien, pero jamás vi su puesta en escena; cuando me llega el papel, me querían enseñar videos de él, pero no quise verlos, yo quise experimentar por mí. Después vi la obra interpretada por alguien más y no hay comparación, somos diferentes. Gonzalo estuvo 18 años en este papel, yo no los aguantaría, otro rato y la dejo, quizá pasando este año”.

El dólar lo frena

La idea de emprender el nuevo proyecto “Los Cruz”, sobre emigrantes, está en pausa para Héctor Suárez, pues señala que el valor del peso mexicano ante el dólar ha sido la principal causa para no iniciar filmaciones en Estados Unidos por los costos que representaría.

“Es una producción cara porque con Trump todo se ha complicado, además de que las visas de trabajo cuesta más conseguirlas, eso también ha retrasado al proyecto ‘Los Cruz’, sobre indocumentados, el dólar sigue en promedio en $20 pesos y eso nos resulta hasta cuatro veces más caro”.