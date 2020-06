Héctor Suárez Gomís comparte última foto con su papá y su hijo

En la última fotografía de las tres generaciones Suárez, Héctor aparece sonriendo dentro de una automóvil junto a su hijo y su pequeño nieto.

Suárez Gomís compartió la instantánea con sus seguidores de Instagram y recordó que en aquella ocasión su padre y su hijo lo fueron a visitar a Miami a finales de febrero.

"Y sin saberlo, esta fue nuestra última foto juntos... Las tres generaciones reíamos, Pablo molestaba a su abuelo a cada rato, de hecho, más que molestarlo era era bullying. -Ay si ay si ay si ay si, me creo mucho porque en el aeropuerto la gente me pide fotos y me pide autógrafos porque digo: ¡Queremos Rock! ¡Y su abuelo se reía!. Los dos me fueron a visitar a Miami a finales de febrero y fue la última vez que las tres generaciones de cabrones (como mi papá nos decía a Pablo y a mí) estuvimos juntos. Decía Carlos Fuentes: 'Que cabrona es la muerte, que no mata a los que se lleva, sino a los que se quedan'. Y sí", se lee junto a la fotografía.

Luego de que ayer martes se diera la noticia del fallecimiento de Héctor Suárez, su hijo le sigue rindiendo homenaje a través de recuerdos; subió en sus redes sociales un video en el que su hijo ora por su abuelo, también posteó un video que su hija Ximena realizó para honrar la memoria del actor.

"Hermoso adiós a tu abuelo, Ratón. ¡Qué belleza @ximeesuarezz!. Gracias por tu gran sensibilidad y ese corazón gigante que tienes, mi amor. ¡Es un video precioso Xime!", se lee.

Las cenizas de Héctor Suárez ya descansan en su casa de Cocoyoc, Morelos; el actor tuvo una muerte tranquila, pues se acostó a dormir y amaneció muerto, relató su hermano Gustavo.

