El libro de memorias del príncipe Harry, en el que cuenta algunas intimidades de la familia real británica, se ha vendido como “pan caliente”, un éxito que recuerda a los lanzamientos de la saga de “Harry Potter”.

“Siempre supimos que este libro volaría alto, pero está superando incluso las expectativas más optimistas”, declaró Larry Finlay, ejecutivo de la editorial Transworld Penguin Random House.

El día del lanzamiento —el 10 de enero— ya había 400 mil copias colocadas y la velocidad en ventas fue abrumadora.

Titulado en español “En la sombra” y “Spare”, en inglés, el príncipe, de 38 años, desvela que su hermano William lo agredió físicamente y critica algunas actitudes de su padre, el rey Carlos III, hacia él y su esposa Meghan.

Critican el libro

Cabe señalar que esta publicación no ha sido del agrado de la realeza europea, como es el caso de Marie-Chantal Miller, esposa del príncipe heredero Pavlos de Grecia —primo de William y Harry—, quien se sumó a las críticas contra las diatribas del príncipe Harry plasmadas en su libro, en el que ataca a su familia, especialmente al príncipe William, a Catalina de Gales y a la reina consorte Camila. Marie-Chantal, reina consorte de Grecia por jure, se fue contra Enrique de Sussex con una imagen que dice más que mil palabras: el aparador de una librería británica que muestra dos títulos, “Spare” y “How to Kill your Family”, escrito por Bella Mackie.

Esta imagen ha dado la vuelta al mundo por la lectura entre líneas que transmite.

