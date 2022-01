Harry Styles en Guadalajara: Fans reportan fraude en reventa de boletos

Tras la confirmación de tres fechas para los conciertos de Harry Styles en México, varios usuarios en redes sociales han reportado fraudes en la reventa de los boletos.

Hay que recordar que Harry Styles había anunciado conciertos en México en 2020, por lo que muchos ya tenían su boleto desde aquel entonces, mismos que podrán utilizar en estas nuevas fechas, así que conseguirlos es aún más difícil.

Ocesa anunció la semana pasada que la venta de los boletos restantes a través de Ticketmaster será el próximo 28 de enero.

No obstante, algunos fans han optado por la reventa —la cual es ilegal en México— a través de redes sociales. Usuarios han reportado a través de grupos de fans de Harry Styles que los revendedores se ponen en contacto con posibles compradores y, luego de que logran convencer al fan y pedirle dinero a través de un depósito bancario, se desaparecen.

“¡Alerta! Todos estos trabajan juntos, algunos son los mismos perfiles y les van cambiando el nombre y fotos, pero son fraude. Dicen que entregan físicamente en un centro de Ticketmaster, te hablan bonito y les dicen que les quedan muy poquitos boletos, piden transfer, te estafan y te bloquean. Tengan mucho cuidado, me robaron 3,600 pesos”, escribió una internauta.

Alguien más agregó: “Chicxs, les quería decir que un chico me ofrecía unos boletos en zona 10 naranja a 1,700 cada boleto, me compartió unas fotos pero me parecieron sospechosas y cuando le pedí sin tapar los asientos y filas ya no me mandó nada. Además en una foto el “banamex” sale cortado y se ven muy anchos y opacos”.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México?

Harry Styles se presentará en la Arena VFG de Guadalajara el domingo 20 de noviembre del 2022; en la Arena Monterrey el 22 de noviembre y en el Foro Sol de la CDMX el 25 de noviembre.

Para el "Love On Tour”, Harry Styles estará acompañado de Arlo Parks, Koffee, Mitsuki y Wolf Alice.

"Love On Tour” de Harry Styles para 2022. ESPECIAL

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Harry Styles en México?

Los precios para los conciertos de Harry Styles en México son los siguientes:

Arena VFG - Guadalajara

Pit parados $3500

Precios Pista Sillas

A$2,807

B$2,307

C$1,807

$1407 Planta Baja

$1,107 Plateas

$907 Planta alta

$607 sección 300

Foro Sol - CDMX

Pits $3,662

Pista Sentados

Niv A $3,242

Niv B $2,742

Niv C $2,237

Niv D $1,907

Niv E $1,607

NA $1,107

VA $1,437

NB $817

VB $1,007

NC $437

VC$617

CANCHA GENERAL B $1,007

Arena Monterrey

Pit $4;025

Vip $3;459

Oro $2;884

Barrera $2;194

Butaca $1;964

Pref especial $1;734

Super palco $1;504

Preferente $1;274

Luneta especial $952

Luneta $722

Balcón $584

Desde que inició su carrera en solitario, Harry Stylesha ganado prestigiosos reconocimientos, incluidos dos premios BRIT, un premio Grammy, un premio Ivor Novello, un premio American Music y muchos otros en todo el mundo, además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la Revista Vogue.

