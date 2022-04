Harry Styles: Noel Gallagher lanza fuerte crítica al ex One Direction; esto dijo

Parece que a Noel Gallagher —ex vocalista de Oasis— no le gusta la música que produce Harry Styles, pues el también cantante afirmó que el ex One Direction no tiene talento y su música no tiene valor.

Gallagher dijo en una entrevista que el problema es desde el origen de Styles. “The X Factor es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música”.

Harry Styles recientemente lanzó “As It Was”, el primer sencillo de su nuevo álbum “Harry´s House” —que será lanzado en mayo— , y para esto, Gallagher aseguró que Styles no piensa en escribir una canción, sino sólo en chicas.

“Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica en sus manos mientras trata de componer alguna melodía”, dijo.

Hay que recordar que Noel Gallagher ya había criticado a Harry Stylas en 2017 por su éxito “Sing of The Times”, afirmando que “un gato podría escribirla en 10 minutos”.

“As It Was", de Harry Styles, un éxito

Hasta este momento, Styles ha logrado más de 40 millones de reproducciones en YouTube por “As It Was”.

De acuerdo con Billboard, la canción de Harry Styles debutó en el tercer lugar de la lista Hot Trending Songs.

