Halloweek; noches de metal extremo

Termina el mes de octubre y con el llega la tradición de 'Halloween' y de 'Día de Muertos', y en Guadalajara habrá oportunidad de celebrar dichas fechas de la mano del 'Halloweek' en compañía de música de metal extremo.

Satyricon; 31 de octubre:

Uno de las primeras bandas de black metal en introducir atmósferas medievales. Originarios de Oslo, Noruega Satyr (voces), Lemarchand (guitarra), Exhurtum (batería) y Wargod (bajo) lazaron un primer demo, poco después Wargod y Exhurtum dejan la banda: el primero por razones desconocidas, el segundo para formar el grupo de black/thrash Aura Noir. Satyr y Lemarchand reclutan al baterísta Frost para grabar los demos: 'All Evil' en 1992 y 'The Forest Is My Throne' en 1993.

Después de esta grabación, Lemarchand se va del grupo, dejando la formación que aun sigue intacta hoy en día: el dúo formado por Satyr y Frost. En 1994 graban su primer trabajo de larga duración: 'Dark Medieval Times', disco de black metal crudo y agresivo, pero también muy inspirado e innovador ya que es probablemente el primer disco de black metal en incluir flautas, guitarras acústicas y teclados, creando una atmósfera medieval jamás oída.

En sus casi 30 años de carrera han grabado nueve discos, el último 'Deep Calleth Upon Deep', lanzado apenas en septiembre pasado.

Septicflesh y Fleshgod Apocalypse; 2 noviembre

Luego de una abrupta separación en 2003, Septicflesh volvió al ruedo en 2007.

Agrupación griega de death metal sinfónico con influencias de doom y gótico procedente de Atenas, formados en 1990 por Sotiris Vayenas (guitarra), Spiros Antoniou (bajo y voz), y Christos Antoniou (guitarra) publicando su ep 'Temple of the Lost Race en 1991.

Su primer trabajo de larga duración fue en 1994 con 'Mystic Places of Dawn',

La formación de la banda entre 1991 y 1997 fue estable, pero en 'The Ophidian Wheel' (1997) y en 'A Fallen Temple'(1998) Natalie Rassoulis, fue añadida.

11 discos de estudio, dos ep´s y uno recopilatorio son su carta de presentación.

Fleshgod Apocalypse

Banda italiana de death metal técnico formada en 2007 sacaron su primer demo titulado Promo '07.

Cuentan con 4 producciones bajo el brazo, 'King', es su última entrega y salió en 2016.

Asiste

Satyricon / 31 octubre - Septicflesh con Fleshgod Apocalypse / 2 noviembre

Precio por cada evento general: $700 Balcón: $950; incluye 2 bebidas, póster, entrada preferencial

Ambos shows 20:00 horas, sólo mayores de edad