Ha*Ash agota fecha en Guadalajara y abre una más

¡El éxito de Ha*Ash no para! Ahora fue el turno de Guadalajara en alcanzar el segundo sold out de la gira “Mi Salida Contigo” en cuestión de días. Si no alcanzaste boletos, no te preocupes, porque Hanna y Ashley acaban de confirmar la segunda fecha en el Auditorio Telmex para el 9 de septiembre. Las entradas estarán disponibles en Preventa Citibanamex los días 21 y 22 de julio a través de www.ticketmaster.com.mx y en la taquilla del inmueble.

El dueto ya está calentando motores para el lanzamiento de su nuevo disco en septiembre próximo. El pasado mes de marzo, Hanna y Ashley, lanzaron el primer sencillo “Lo Que Un Hombre Debería Saber”, que alcanzó el número uno en el Chart Pop Radio y se mantuvo por varias semanas consecutivas en esa posición, seguido de “Mejor Que Te Acostumbres”, “Serías Tú” (canción para celebrar el Día de las Madres) y “Supongo Que Lo Sabes”, acumulando más de 18 millones de streams y más de 30 millones de views.

En medio de este gran éxito, las hermanas volverán a los escenarios con una gran producción, orgullosas y felices de reencontrarse con su público; es justo por eso, que su nueva gira lleva por nombre Mi Salida Contigo, pues estos conciertos serán un date con sus fans, que las recibirán con los brazos abiertos por alrededor de 20 ciudades en el país.

