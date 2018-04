Ha-Ash, contentas por el éxito de su música en español

Al dúo mexicano de pop rock Ha-Ash, formado por las hermanas Hanna y Ashley, no le quita el sueño grabar un disco en inglés, ya que asegura que en la actualidad la música latina atraviesa su mejor momento.

"Ahorita la música latina se está apoderando de todo y está teniendo un momento muy especial. Es un honor poder pertenecer a este movimiento".

En entrevista con Notimex las hermanas dijeros que prueba de ello es el éxito de su actual gira por Estados Unidos "100 años contigo", que retomarán el 3 de mayo próximo en Dallas, Texas.

Las hermanas nativas de Lake Charles, Louisiana, son bilingües - hablan perfecto ingés y español- por lo que no tendrían problema para realizar una producción totalmente en inglés, y así poder escalar a otras latitudes.

Por ello Hanna aclara que no cierran las puertas a esa posibilidad, aunque asegura en forma tajante: "ahorita estamos enfocadas en el mercado latino".

Su gira "100 años contigo" por Estados Unidos acaba de concluir una primera etapa, tras visitar ocho ciudades en California y Arizona.

Más de 12 mil seguidores fueron testigos de sus éxitos, logrando tres llenos totales en The Fillmore en San Francisco, Ace of Spades en Sacramento y The Rialto Theatre, en Tucson, Arizona.

"Ha sido sorprendente, no esperabamos una respuesta tan buena y estamos muy contentas e ilusionadas con reiniciar la gira en Texas", dijo Hanna, tras señalar que en unas semanas más anunciarán otras ciudades como Nueva York, Chicago y Washington.

Tradicionalmente alejado de la controversia, el dúo de temas como "No pasa nada", "Llueve sobre mojado" y "Paleta", que debutó con su álbum homónimo en el 2002, causó revuelo hace una semanas luego de publicar una fotografía de Ashley desnuda en una bañera en la página oficial de Twitter del dúo.

"La verdad es que no pensamos que iba a llamar tanto la atención y no está enseñado nada, simplemente es una foto en que la gente puede ver una tarde relajándonos después de tantos conciertos", explicó Hanna.

Fue la misma Hanna la que tomó la impresión en una parada de su gira en Las Vegas. "Es una sugestiva, sensual en la que se ve guapísima", dijo.

Las hermanas acaban de estrenar su nuevo material titulado "30 de Febrero", mismo que desprende éxitos como "100 años" que es interpretado a dueto con Prince Royce.

El dúo se presentará el 23 de mayo por tercera ocasión, como parte de esta nueva gira, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y luego va a estar a partir de septiembre próximo en varias ciudades de España.