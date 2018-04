Ha*Ash, más divertidas e irreverentes

Las hermanas Hanna y Ashley de Ha*Ash continúan con el éxito de su más reciente disco “30 de Febrero”, mismo que ya las llevó de gira por ciudades de Estados Unidos, registrando sold out en plazas como San Francisco y Sacramento. Hoy llegan a Guadalajara con su tour “100 años contigo” para presentarse en el Auditorio Telmex, específicamente el viernes 20 Abril a las 21:00 horas.

En entrevista telefónica, Ashley platica con esta casa editorial sobre el éxito que ha significado este nuevo material. De hecho, actualmente las hermanas Pérez Mosa promocionan el sencillo “No pasa nada”, el cual se acerca a los 11 millones de vistas en YouTube.

“El cariño es totalmente reciproco con Guadalajara, siempre desde el primer disco nos han recibido con los brazos abiertos y nos han hecho sentir como tapatías. Entonces, venir con esta gira y que la ciudad sea una de las primera paradas, estamos emocionadísimas; de hecho, el año pasado cerramos gira ahí en el palenque (de las Fiestas de Octubre). Sé que ha pasado muy poco tiempo, pero ya teníamos muchas ganas de arrancar este nuevo tour con una producción de la cual nos sentimos muy orgullosas”.

Ashley destaca que en la presentación de hoy habrá más visuales y más efectos especiales, así como versiones nuevas de sus éxitos. “A pesar de que la gira ‘Primera Fila’ fue hace poco, este es un nuevo show, con nueva energía, estamos emocionadas. Nosotras al estar en proceso de la producción de un disco nos imaginamos cómo las canciones van a sonar en vivo y los colores que van a llevar, cómo explotar los temas. Y este disco es mucho más bailable, más energético y se presta para tener una producción mucho mayor. Entonces, estuvimos invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en este nuevo concepto para que nuestros fans se llevaran una sorpresa que da un giro de 180 grados a lo que fue ‘Primera Fila’”.

Se superan a sí mismas

Las expectativas de “30 de Febrero” eran altas después del anterior disco que a Ha*Ash le abrió las puertas en otros países, como España; pero este material ha tomado tan buen cause que ya es uno de los favoritos del público. Así mismo, cabe señalar que contiene colaboraciones con figuras de la música urbana como Prince Royce y Abraham Mateo.

“Las expectativas son siempre superar cualquier cosa co mo ser humano, siempre quieres mejorar en todos los ámbitos y nosotras estábamos muy nerviosas con sacar este disco, porque ‘Primera Fila’ nos abrió puertas en muchos países. Nuestros fans son lo máximo, nos han apoyado en todo esto. Entonces, con este disco nos acaban de dar certificado de Platino para ‘100 años’; ya llevamos Disco de Oro, con la gira que arrancamos en el Auditorio Nacional, luego nos fuimos a Centroamérica y ahora estamos en Estados Unidos con puros sold outs… ¿Inesperado? ¡Totalmente! Pero sí, este disco nos está dando mucho más de lo que podríamos haber esperado”, finaliza.

Intensas por naturaleza

Para Ha*Ash las baladas siguen siendo el motor para conectar con el amor y el desamor, y aunque este disco es más divertido, no dejan de lado este género, por eso el éxito de “No pasa nada”. “Para nosotras es una necesidad comunicar nuestras historias de amor y de desamor, este disco tiene muchas canciones para bailar, pero también las baladas que son parte de nosotras, no son algo que podemos dejar fuera”. No descartan algún material en vivo para guardar el recuerdo de lo que está siendo esta gira.

Más fashionistas

Para este nuevo momento, las Ha*Ash también están apostando por una imagen renovada, siempre les ha gustado la moda, pero ahora hay un punto de enfoque particular donde lucen más radiantes y divertidas. “Somos dos mujeres que nos encanta seguir conociendo y disfrutando, tenemos un gran equipo tras de nosotras que nos facilita todo lo de la moda y el estar disfrutando los placeres de ser mujeres”.

“Hanna y yo estamos viviendo algo increíble, nos gusta mucho la moda, pero más que nada, nos gusta estar cómodas, puedes tener los mejores tacones del universo, pero si no los sabes portar, mejor no te los pongas, y Hanna y yo vamos con esa filosofía, nos sentimos cómodas, guapas y sexys, ojalá le estemos atinando, porque hay veces que no”.