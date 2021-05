HBO Max ficha a Warner, DC y la Champions League en su equipo

Con la promesa de ser una plataforma intuitiva y adaptada a las necesidades económicas y de entretenimiento de las familias latinoamericanas, HBO Max presentó los ejes principales que su propuesta en streaming tendrá a partir del 29 de junio, con un catálogo exclusivo respaldado por productoras y franquicias como: DC, Warner Bros., Cartoon Network, CNN y Max Originals, para ofrecer hasta 15 mil horas de contenido en su fase de inicio.

Para México, el costo del plan más básico por suscripción mensual, “Móvil”, será de $99 pesos para usuarios que desean un perfil individual para reproducción en tabletas y móviles y con posibilidad de descargar el contenido y visualización óptima; el plan “Estándar” será de $149 pesos mensuales con los beneficios de crear hasta cinco perfiles y tres accesos en simultáneo en todos los dispositivos, descarga de contenido y reproducción en calidad 4K.

Tomás Yankelevich, jefe de contenido de WarnerMedia de América Latina, charló sobre las alianzas que la plataforma tendrá con las principales productoras internacionales y locales, destacando que países como México, Brasil y Argentina realizarán producciones exclusivas y retomarán éxitos: “Desde México estamos produciendo ficciones que sacan risas, pero a la vez emocionan, como la comedia de acción ‘Bunker’ o la historia de superación de un equipo de futbol femenino en ‘Las bravas’, y ‘Amarres’, una comedia con mucho melodrama protagonizada por Gabriela de la Garza; también, tendremos realities como la adaptación del show de pastelería número uno del mundo ‘Bake off’ y ’40 no es nada’, un show donde el amor no tiene edad”, explicó el directivo sobre algunas de las 100 producciones originales de América Latina que se impulsarán durante 2021 y 2022.

“Estamos realizando nuevos acuerdos con productoras locales como: Endemol Shine, BTF Media, Floresta, Conspiração, Boutique Filmes, Zeppelin Studio, Pampa Films, Redrum Films y Dynamo, para traer historias únicas a la región”, añadió Tomás Yankelevich, quien destacó que las audiencias de México y Brasil tendrán acceso directo a los partidos de la Champions League.



¿Cuál es la oferta inicial?

Entre la oferta que HBO Max visualiza como sus cartas más fuertes están el lanzamiento exclusivo del especial “Friends: The Reunion”; “And just like that”, la nueva versión de “Sex and the City”; así como “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”, la cual que llegará a la plataforma en 2022.

También incluirá en su catálogo la trilogía de “El señor de los anillos” y “Matrix”, la saga de “Harry Potter”, “Mortal Kombat”, “The Big Bang Theory”, “The Sopranos” y el universo cinematográfico de DC; así como la serie “The Flight Attendant”, protagonizada por la actriz Kaley Cuoco y que se perfila como una de las grandes apuestas con la producción de nuevas temporadas.

También tendrán clásicos como: “Casablanca”, “The Wizard of Oz” y “Cantando bajo la lluvia”.

Los beneficios

HBO Max adelantó que las películas de Warner irán directo a HBO Max a los 35 días de haber estrenado en cines. Comentó que con su llegada a América Latina y el Caribe, la plataforma tendrá presencia en 39 territorios, además de que en un futuro cercano también llevará su servicio a 21 territorios de Europa y se actualizarán contenidos en HBO Nordics, HBO España y HBO Portugal.

Para que los usuarios conozcan los beneficios, HBO Max permitirá siete días de prueba gratuita para sus dos modelos de suscripción.

Por su parte, Dionne Bermúdez, líder de experiencia de producto para América Latina, detalló que HBO Max también apostará por brindar seguridad para todos los integrantes de la familia, en especial para los niños, ya que los padres podrán crear perfiles personalizados para seleccionar y garantizar que el contenido que vean sus hijos sea apegado a su edad.

MQ