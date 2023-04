HBO Max es uno de los servicios de streaming más populares, con contenidos exclusivos tales como "The Last of Us", "The White Lotus" y "Game of Thrones", que se han ganado miles de fanáticos en todo el mundo.

Sin embargo, esta semana se anunció que este canal de streaming cambiará de nombre. Ahora se llamará solamente Max y estará disponible el próximo 23 de mayo en Estados Unidos. En México los cambios llegarán en antes de que finalice este año. Para enterarte de todos los cambios que implica esto, te recomendamos leer esta nota. Si después de esto decides dejar de pagar este servicio de entretenimiento, te decimos cómo cerrar tu cuenta.

Existen algunas consideraciones importantes que debes tomar en cuenta sobre tu suscripción en HBO Max. En primer lugar, debes saber que tu suscripción se estará renovando de forma automática hasta que lo canceles, no importa si tu intención era sacar la prueba gratis o tenerlo solamente un mes, si no efectúas la cancelación de este servicio, el cobro mensual continuará.

Eliminar la aplicación de HBO Max no es sinónimo a cancelar tu suscripción, esto significa que aunque borres la app, el cobro seguirá efectuándose. Otro punto relevante es que realizar la cancelación uno o dos días antes de la renovación puede ser un arma de doble filo, pues dependiendo del proveedor que te brinde el servicio (si no te inscribiste directo en HBO Max sino a través de, Apple, Google o tu sistema de televisión de paga, por ejemplo), podrían cobrarte otro mes. Así que mejor cancelar con anticipación.

Existen diversos proveedores de HBO Max y dependiendo de cada uno, hay una ruta a seguir para cancelar, pero no te alarmes, el proceso es más fácil de lo que imaginas, solo debes averiguar quién factura tu servicio, lo que te tomará un par de minutos siguiendo estos pasos:

Lo primero que debes hacer es abrir HBO Max o dirigirte al portal HBOMax.com, puedes ejecutar este proceso desde tu teléfono, tableta, computadora o TV.

Teléfono o tableta: Selecciona tu perfil (arriba a la derecha), después toca el icono de ajustes y, a continuación, pulsa sobre "Suscripción".

Computadora: Elige tu perfil (arriba a la derecha), luego selecciona los ajustes y busca la opción "Suscripción".

Dispositivo de TV: Elija el icono ajustes y selecciona "Cuenta".

Aquí sabrás a través de quien se emite la factura de tu suscripción.

Dependiendo del proveedor que tengas en HBO Max será el proceso que tengas que para dar de baja el servicio, te explicamos con cada uno los pasos a seguir: Si directamente HBO Max es quien factura el servicio, debes seguir los siguientes pasos para dar de baja tu suscripción en tu celular o tableta:

Abre HBO Max y selecciona tu perfil, ubicado arriba a la derecha y selecciona el icono de ajustes.

Selecciona el apartado de "Suscripción" y pulsa en "Gestionar suscripción".

Selecciona la opción de "Cancelar suscripción", confirma esta acción.

Si estás en tu computadora, visita el portal HBOMax.com e inicia sesión, después sigue el mismo procedimiento de los puntos anteriores.

Inicia sesión con el mismo Apple ID que usaste para comprar tu suscripción y en tu dispositivo iOS, abre los ajustes y pulsa en tu nombre.

Selecciona "Suscripciones" y busca la de HBO Max, ahora solo debes pulsar en "Cancelar suscripción".

Abre en tu dispositivo Android, con la que hiciste la compra de tu suscripción de HBO Max y abre tu Play Store.

Pulsa el icono de perfil, ubicado del lado superior derecho y pulsa en "Pagos y suscripciones" y selecciona "Suscripciones"

Busca HBO Max y pulsa el botón de "Cancelar la suscripción".

Ve al sitio samsungcheckout.com e inicia sesión desde tu cuenta.

Dirígete al menú "Historial de compras", selecciona "Suscripciones" y elige tu suscripción de HBO Max.

Finalmente, haz clic en "Cancelar suscripción".

Debes ingresar al sitio web de tu proveedor e ingresar al Centro de Ayuda de tu proveedor o bien, ponerte directamente en contacto con él.

FS