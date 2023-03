"The Last of Us" se convirtió en una de las series más exitosas de HBO, al retratar con fidelidad uno de los juegos más queridos de los últimos tiempos, y de refrescarlo con nuevas narrativas que expandieron el universo interno de la saga.

La primera temporada de "The Last of Us" refrescó el género apocalíptico, además de conquistar nuevos fanáticos que nada sabían del videojuego, y de satisfacer a los seguidores más tenaces de la franquicia de PlayStation, que originalmente apareció hace una década y que persiste entre el puesto de los más vendidos.

ESPECIAL/HBO Max

"The Last of Us" fue protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, y narra la historia de cómo Joel (Pascal) debe atravesar la desolación de los Estados Unidos, que se desplomó tras la pandemia del hongo cordyceps, el cual convierte a sus infectados en una suerte de zombis. Joel tiene la misión de llevar a Ellie (Ramsey) con Las Luciérnagas, un grupo rebelde, y así crear una vacuna que podría cambiar el mundo en el que viven.

En el camino, Ellie y Joel tendrán que enfrentarse con caníbales, ciudades apocalípticas, hordas de infectados, pero también se darán cuenta de que el amor prevalece aún en los momentos más difíciles, e incluso a costa del destino del mundo.

ESPECIAL/ HBO Max

Ayer domingo 12 de marzo se transmitió el último capítulo de la primera temporada de "The Last of Us", el cual recibió toda clase de elogios y críticas positivas, pero también se llevó consigo el corazón de sus fanáticos. En el capítulo final, vemos cómo Joel hace hasta lo imposible por rescatar a Ellie, sin importarle nada más que el amor fraternal que siente por ella, y sin considerar las terribles consecuencias de sus actos.

Los que conocen la historia de antemano han incluso pedido que la serie no continúe, considerando lo que vendrá después, pero lo cierto es que más allá de sus detractores y admiradores, la serie no dejó indiferente a nadie. HBO ya ha confirmado la llegada de una segunda temporada, por lo que solo restará esperar si la serie continuará el mismo trayecto que los videojuegos, o si habrá un nuevo camino narrativo que explorará más posibilidades con las cuales resolver las acciones de nuestros protagonistas.

FS