HBO Max: ¿Sin plan este 14 de febrero? Checa los contenidos gratuitos que puedes ver en la plataforma

¿Aún sin plan para este 14 de febrero? Pues HBO Max será tu cupido este Día de San Valentín, y no te preocupes por la cuenta, porque corre por cuenta de la plataforma. Disfruta de los capítulos que están disponibles para todos, sin costo, siempre habrá algo nuevo cada mes.

Para acceder a estos contenidos no es necesario estar suscrito a la plataforma, únicamente ingresa a este link: https://bit.ly/3uDpucG y da clic en la sección que dice episodios completos gratuitos.

¿Cómo ver gratis series en HBO Max?

Para acceder a contenidos gratuitos en HBO Max no es necesario estar suscrito a la plataforma. ESPECIAL

¡Sigue los pasos y listo! Ya puedes ver algunos de los contenidos más populares de HBO Max. Hay series disponibles de todo tipo para que encuentres una historia que te enamore. Y si quieres seguirle la pista, suscríbete a la plataforma, donde tienes acceso a una gran cantidad de contenidos y entretenimiento de calidad, con planes que les dan opciones a todos.

Durante febrero, inicia el romance con el primer capítulo de “The gilded age”; súmate a la pasión de un héroe muy particular, viendo “Peacemaker”; apuestale tu corazón al talento mexicano en “Búnker” o únete al drama con el primer episodio de la segunda temporada de la aclamada y muy brillante historia de “Euphoria”.

¡Y mucho más! El inicio de las primeras temporadas de series en tendencia como “The white lotus”, “Scenes from a marriage”, “Succession” también estarán disponibles o pasa a la segunda base con los debuts de las temporadas siguientes de series como de “Raised by wolves”, “Superman & Lois”.

¡Enamórate de HBO MAX!

Para el día de los enamorados, habrá un catálogo especialmente curado para esta fecha. Episodios especiales de distintas temporadas de “The big bang theory”, “Friends”, “2 broke girls”, “Mom”, “Two and half men”, “Gossip girl” y “The fresh prince of bel air” estarán disponibles para acompañarte.

Solo para ir endulzando tu oído, estos son algunos de los capítulos que podrás ver:

La boda de "Phoebe". Uno de los episodios más emotivos de la serie de “ Friends ” que seguramente te hará llorar, conozcas o no a este grupo de amigos. La opción perfecta para ver un final feliz cuando de amor se trata.

” que seguramente te hará llorar, conozcas o no a este grupo de amigos. La opción perfecta para ver un final feliz cuando de amor se trata. Las protagonistas de “ 2 broke girls ”, “Max” y “Caroline”, pasan San Valentín en el hospital… ¿te recuerda a alguna mala cita?

”, “Max” y “Caroline”, pasan San Valentín en el hospital… ¿te recuerda a alguna mala cita? ¿Amigos o tu crush? “Leonard ” de la serie “ The big bang theory ” pasa por el dilema de llevar a Suiza a su mejor amigo o la chica de sus sueños para pasar un 14 de febrero.

” de la serie “ ” pasa por el dilema de llevar a Suiza a su mejor amigo o la chica de sus sueños para pasar un 14 de febrero. El drama no debe faltar en un día donde los corazones también se rompen. Vive al filo con “Gossip girl” el episodio 15 de la quinta temporada, donde lo único que debes hacer es disfrutar de una típica fiesta de San Valentín entre estos glamourosos adolescentes.

AC