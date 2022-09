HBO Max: "La Casa del Dragón" rompe récords de espectadores semanales

Siendo la producción en tener la premier con mayor rating en la historia de la plataforma HBO Max, la precuela “Casa del Dragón” (House of the Dragon” están en camino de igualar la millonaria audiencia que su antecesora “Game of Thrones” logró en la recta final de su trama en 2019. De acuerdo a Variety, “Casa del Dragón” ya convoca a 29 millones de espectadores, tanto en la plataforma principal de streaming HBO Max como en su servicio de televisión por cable con sus tradicionales canales de HBO Go. Esta cantidad de audiencia se ha revelado tras la transmisión del quinto episodio, casi triplicando a la cantidad de fans que atendieron el estreno del primer capítulo con 10 millones de televidentes.

Variety señala que los alcances de popularidad de “House of the Dragon” fueron informados por Nielsen, especialista en análisis y métricas de audiencia, compañía que ha detallado el incremento de espectadores que “Casa del Dragón” ha sumado en cada nuevo capítulo que se estrena cada domingo por la noche en las principales vías de HBO en streaming y televisión.

Aunque pueda parecer natural que una serie tan esperada y con las más altas expectativas de la audiencia esté logrando una millonaria audiencia, Nielsen resalta que los 29 millones de espectadores reflejan el poder que la historia basada en el mundo fantástico y épico de George R. R. Martin sigue teniendo pese a que el final de “Game of Thrones” enojó a los fans al considerar que se rompió con el ritmo y lógica de la trama inicial, pues en su última temporada y episodios “Juego de Tronos” acumuló más de 44 millones de espectadores, por lo que ahora “Casa del Dragón” está a 15 millones de superar el rating que marcó su serie antecesora.

Las estimaciones sobre “House of Dragon” indicarían que es posible que al final de su primera temporada y con 10 capítulos pueda superar la audiencia que logró “Game of Thrones” a lo largo de sus ocho temporadas lanzadas de 2011 a 2019, en especial, ante la apuesta de tener a un elenco cambiante, pues aunque la historia de “Casa del Dragón” comenzó con el protagonismo de Milly Alcock y Emily Carey, quienes dieron vida a la heredera al trono “Rhaenyra Targaryen” y a la joven reina “Alicent Hightower”, respectivamente, en los primeros cinco episodios, a partir del sexto capítulos las actrices cambiaran para dar paso a las versiones más adultas de sus personajes con la interpretación de Emma D'Arcy como “Rhaenyra Targaryen” adulta, en tanto que Olivia Cooke hará lo mismo con la reina “Alicent”, de cara al clímax de la trama.

FS