¿Madonna y Tokischa son novias? Esto se sabe

A Madonna la cultura latina siempre le ha interesado, es amante de la plástica de Frida Kahlo, grabó "La isla bonita", su hija Lola es producto de su relación con el cubano Carlos León; encarnó a la argentina Eva Perón y hasta hizo una canción con Maluma, pero su fantasía latina continúa y ahora la dominicana Tokischa es su nuevo objeto de deseo.

"La reina del pop", recientemente lanzó el videoclip del remix "Hung Up" –su éxito del 2005– y como siempre ha despertado la polémica. En esta reversión participa la dominicana Tokischa, con quien ya se había presentado en vivo cantando el tema en el Pride de Nueva York donde además, protagonizaron un apasionado beso, y en este clip no es la excepción, ambas artistas desarrollan escenas eróticas que culminan con un beso de lengua.

Pero al público de las redes sociales no le es relevante que Madonna tenga acercamientos eróticos con Tokischa y, qué bueno, los deseos sexuales, son de cada quien, pero tampoco la audiencia critica si les gustó o no la nueva versión de "Hung Up", no, a los usuarios lo que les ha importado es criticar a Madonna por su edad, la cantante tiene 64 años y es recriminada por no comportarse como ellos consideran que debería hacerlo una señora de sus características.

La discriminación por edad existe y si antes Madonna lidiaba con la censura por expresar su sexualidad libremente, ahora tiene que batallar con las opiniones inquisidoras de desconocidos con cuentas de Twitter que la critican por sus más de seis décadas de vida. Pero esos sí, también ha despertado el interés de saber si tiene una relación amorosa con la dominicana Tokischa, pues a la menor provocación ambas protagonizan apasionados besos.

El público ha especulado si hay un noviazgo, porque se les ha visto en eventos públicos darse apasionadas muestras de afecto, como en lo que parece ser un desfile de modas donde incluso ambas lucen el mismo peinado. ¿Será que Tokischa ha conquistado el corazón de "La reina del pop"?

FS