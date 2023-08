HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras opciones que fueron éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Este viernes 4 de agosto llegan dos estrenos: una película ideal para los más pequeños del hogar, enfocada en la historia de uno de los personajes más queridos de "Shrek", y una película de terror para los amantes del género del exorcismo, basado en la historia verdadera de un padre que dedicó su vida a luchar contra los demonios.

Estos son los estrenos de HBO Max para este el viernes 4 de agosto:

Gato con botas: El último deseo

El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas.

El exorcista del Papa

Película sobre Gabriele Amorth (Russell Crowe), un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de cien mil exorcismos a lo largo de su vida. Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás.

FS

