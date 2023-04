HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras series de éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Este viernes 28 de abril llega a HBO Max una serie idónea para los amantes del fútbol, sus controversias, y lo que la fama del deporte oculta.

"Pollos sin cabeza", lo nuevo de HBO Max para este viernes

ESPECIAL/ HBO Max

De acuerdo con la sinopsis de HBO Max, "Alberto Martín Ruiz, un exfutbolista y actual representante de jugadores, conocido como "Beto", acaba de establecerse por su cuenta montando su agencia de representación. Sin embargo, justo cuando las cosas empiezan a funcionar, todo se complica".

Una serie de los claroscuros del éxito, los excesos, el sexo y las drogas, que no puedes perderte este fin de semana en HBO Max.

FS