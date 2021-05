Con la promesa de ser una plataforma intuitiva y adaptada a las necesidades económicas y de entretenimiento de las familias latinoamericanas, HBO Max presentó los ejes principales que su propuesta streaming tendrá a partir del 29 de junio con un catálogo exclusivo respaldado por grandes productoras y franquicias como DC, Warner Brothers, Cartoon Network y Max Originals, para ofertar así hasta 15 mil horas de contenido en su primera fase de inicio.

Para México, el costo es el siguiente:

Elan más básico: “Móvil” será de 99 pesos para usuarios que desean un perfil individual para reproducción en tabletas y móviles y con posibilidad de descargar el contenido y visualización óptima.

En tanto que el plan “Estándar” será de 149 pesos con los beneficios de crear hasta cinco perfiles simultáneos y con reproducción en calidad 4K en todos los dispositivos.

Durante la presentación, Tomás Yanyelevich, jefe de contenido de WarnerMedia de América Latina, charló sobre las alianzas que la plataforma tendrá con las principales productoras internacionales y locales, destacando que países como México, Brasil y Argentina realizarán producciones exclusivas y retomarán éxitos que empezaron a marcar camino hace años.

Para que los usuarios conozcan los beneficios, HBO Max permitirá siete días de prueba gratuita para todos los planes y plataformas, con la que se podrá acceder a capítulos de las principales series, películas y documentales.

Dionne Bermúdez, responsable del producto para América Latina, detalló que HBO Max también apostará por brindar seguridad para todos los integrantes de la familia, en especial para los niños, ya que los padres podrán crear perfiles más personalizados para seleccionar y garantizar que el contenido que ven sus hijos sea apegado a su edad.

HBO Max: ¿Qué contenido ofrecerá la plataforma?

Entre la oferta que HBO Max visualiza como sus cartas más fuertes está el lanzamiento exclusivo de producciones como “House of the dragon” que llegará a la plataforma en 2022, así como la reunión de los protagonistas de la serie “Friends”, por ejemplo, además de que su inicio su catálogo incluirá éxitos como “Game of thrones”, la trilogía de “El señor de los anillos”, “Mortal Kombat”, “Sex and the city”, “The big bang theory”, “Veep”, “Justice League”, “Watchmen”, “Matrix”, “Casablanca”, “The wizard of Oz”, “Ben 10”, “Sesame Street”, “El jardín de bronce”, “Sr. Ávila”, “Asesino del olvido”, “Gossip Girl” y “The flight attendant”, protagonizada por la actriz Kaley Cuoco, quien también funge como productora ejecutiva de la serie.

Con su llegada a América Latina y el Caribe, HBO Max destacó que tendrá presencia en 39 territorios, además de que en un futuro cercano también llevará su servicio a 21 territorios de Europa y se actualizarán contenidos en HBO Nordics, HBO España y HBO Portugal.

Respecto a lo deportivo, Tomás Yanyelevich anunció que para las audiencias de México y Brasil se tendrá acceso directo a la Champions League.

AC