HBO Max: ¿Cuándo se estrena "The Baby", la nueva serie de comedia y terror?

La miniserie original de HBO, “The Baby”, de las creadoras Siân Robins-Grace y Lucy Gaymer, se estrena el domingo 24 de abril en HBO Max. Esta comedia de terror coproducida con SKY, y producida por SISTER y Proverbial Pictures, cuenta con ocho episodios y presenta un examen oscuramente divertido y crudo de la maternidad, desde la perspectiva de una mujer que no quiere ser madre.

Michelle De Swarte interpreta a Natasha, de 38 años, una mujer que está furiosa porque sus amigas más cercanas están teniendo bebés. Pero cuando se encuentra inesperadamente con un bebé propio, su vida cambia dramáticamente. Controlador, manipulador, pero increíblemente tierno, el bebé convierte la vida de Natasha en un espectáculo de terror surrealista. A medida que descubre el verdadero alcance de la naturaleza mortal del bebé, Natasha intentará desesperadamente deshacerse de él. Ella no quiere un bebé, pero él definitivamente sí la quiere a ella.

La serie también cuenta con las actuaciones de Amira Ghazalla ("The Rhythm Section") como la Sra. Eaves, una mujer de 70 años que ha pasado los últimos 50 viviendo en su coche (y que parece estar presente en cada lugar en el que está el bebé), y Amber Grappy como Bobbi, la hermana menor de Natasha, quien practica magia para niños y a la que nada le gustaría más que ser madre.

El reparto adicional incluye a Patrice Naiambana ("Spectre") como Lyle, el padre de Natasha y a Sinéad Cusack ("Marcella") como su madre, Barbara. Shvorne Marks ("Endeavour") como Mags, Isy Suttie ("Peep Show") como Rita, Tanya Reynolds ("Sex Education") como Helen, Seyan Sarvan (de la serie “It's a Sin” de HBO Max) como Nour, Karl Davies ("The Tower") como Jack, y Divian Ladwa ("Ant-Man and the Wasp") como Fooze.

AGENDA CAPÍTULO A CAPÍTULO

Episodios:

Episodio Uno

Estreno: Domingo, 24 de abril (10:30-11:00 PM ET/PT)

Después de que otra amiga anuncia por sorpresa su embarazo, una abatida Natasha (Michelle De Swarte) se dirige a una remota cabaña para aclarar sus ideas, solo para enfrentarse a lo que quería evitar: un bebé.

Escrita por Siân Robins-Grace; dirigida por Nicole Kassell

Episodio Dos

Estreno: Domingo, 1 de mayo (10:30-11:00 PM ET/PT)

Inexplicablemente reunida con el bebé, Natasha (Michelle De Swarte) se esfuerza por localizar a la madre del niño y descubre un alarmante patrón de eventos en un disco duro. Más tarde, después de que sus amigos confundan aún más la situación, Natasha contacta a su hermana Bobbi, con quien está distanciada hace mucho (Amber Grappy).

Escrita por Siân Robins-Grace; dirigida por Stacey Gregg

Episodio Tres

Estreno: Domingo, 8 de mayo (10:30-11:00 PM ET/PT)

A pesar de la impactante solución de la señora Eaves (Amira Ghazalia) a su problema con el bebé, Natasha (Michelle De Swarte) está dispuesta a hacer cualquier cosa a cambio de su ayuda, aunque sea la hercúlea tarea de hacer una siesta. Mientras tanto, Bobbi (Amber Grappy) y su compañero Sam (Gensis Lynea) se preparan para una importante reunión con la trabajadora social encargada de la adopción.

Escrita por Sophie Goodhart; dirigida por Stacey Gregg

Episodio Cuatro

Estreno: Domingo, 15 de mayo (10:30-11:00 PM ET/PT)

Con el bebé ahora en manos de Bobbi (Amber Grappy), Natasha (Michelle De Swarte) debe reunirse con su madre Barbara (Sinéad Cusack), a quien no ha visto en quince años. Mientras Bobbi descubre una habilidad inigualable para dormir al bebé, Natasha se enfrenta a la historia de su dividida familia, y Barbara celebra la posibilidad de tener a hijos y nietos bajo el mismo techo.

Escrita por Susan Soon He Stanton; dirigida por Faraz Shariat

Episodio Cinco

Estreno: Domingo, 22 de mayo (10:30-11:00 PM ET/PT)

Mientras Natasha (Michelle De Swarte) y la Sra. Eaves (Amira Ghazalia) se encuentran atrapadas en el ritual de solsticio de verano de Barbara (Sinéad Cusack), se revela el complicado origen del bebé, su conexión con la Sra. Eaves (Amira Ghazalia) y su traumático camino hacia Natasha.

Escrita por Kara Smith; dirigida por Faraz Shariat

Episodio Seis

Estreno: Domingo, 29 de mayo (10:30-11:00 PM ET/PT)

Desesperadas por abandonar la Casa Júpiter, Natasha (Michelle De Swarte), Bobbi (Amber Grappy) y la señora Eaves (Amira Ghazalia) ven frustrados sus planes por el caos y la destrucción de los otros niños súbitamente poseídos. Más tarde, Bobbi recibe la tan esperada llamada de la trabajadora social.

Escrita por Anchuli Felicia King; dirigida por Faraz Shariat

AC