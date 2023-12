HBO Max: Con teaser de 2 minutos, HBO nos muestra sus planes para 2024

HBO Max presentó un teaser en redes sociales con todos los estrenos y adelantos que habrá en el próximo año. A menos de un mes del inicio del 2024, la casa de algunas de las producciones más sonadas de los últimos tiempos promete atraer la atención de suscriptores y extraños.

Además de haberse oficializado la relación con la productora A24, HBO Max buscará destronar al gigante del streaming en 2024 con varias de las producciones propias.

¿Qué se puede ver en el adelanto?

El video inicia con True Detective: Night Country, uno de los estrenos para la plataforma. Rápidamente, cambiamos a The Regime, protagonizada por Kate Winslet. Esta miniserie narra una de las caídas europeas más desastrosas de la historia.

Después encontraremos un universo bien explorado por los fanáticos de esta marca: las primeras escenas de la segunda temporada de House of Dragon. Inmediatamente, aparece The Sympathizer, el thriller protagonizado por Robert Downey Jr. será una de las propuestas que intente refrescar el catálogo del próximo año.

La última parte del avance es trepidante. Aparece la tercera temporada de Industry, entregas de Curb your enthusiasm, Jerrod Carmichael: Reality Show, Somebody Somewhere, Elizabeth, My Brilliant Friend, The Jinx: Part Two y los primeros indicios de The Franchise, además de The Sex Lives of College Girls, Conan O’Brien Must Go, Tokyo Vice.

El cierre del 2024 incluirá a Pretty Little Liars: Summer School, Hacks y The Penguin, un spin off del villano de la última entrega de Batman, el cual será protagonizado por Colin Farrell.

Te puede interesar: HBO Max: The Last of Us ya tiene fecha de estreno

Pero el video no se limita al próximo año, el 2025 promete ser igual o más espectacular. La parte final de video incluye avances de The Last of Us, The White Lotus, Euphoria y And Just Like That...

 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB