Marcial Maciel, una de las figuras religiosas más controvertidas de México a finales del siglo XX, volvió a ser noticia tras salir a la luz un cúmulo de acusaciones por abusos sexuales cometidos dentro de la congregación que fundó, Los Legionarios de Cristo.

A estas denuncias se suman reportes sobre su adicción a sustancias controladas y su marcada ambición de poder, elementos que lo convirtieron en un personaje central del debate público y mediático.

Según Matías Gueilburt, director de la serie documental “Marcial Maciel: El lobo de Dios”, disponible en HBO Max, la historia del religioso se presentó al equipo como un relato complejo: interesante, pero a la vez estremecedor, que combina el poder, el engaño y las sombras que rodearon su vida y legado.

“Empezamos a armar un poco el equipo de investigación, a conocer, estudiamos los libros de Jason Berry, Emiliano Parra, González, Aristegui, el libro de Raúl Olmos del punto de vista financiero, entre otros, a darle forma a un proyecto que para nosotros era tratar de no centrar solamente la historia de Maciel en los abusos sexuales, sino la construcción de este monstruo de muchos rostros que nosotros veíamos”, recordó el realizador.

Entre sombras y secretos

Las acciones de Marcial Maciel ya han sido abordadas en distintas producciones cinematográficas. Entre ellas destacan Obediencia perfecta (2014), dirigida por Luis Urquiza, y un breve guiño en Los dos papas (2019), del brasileño Fernando Meirelles.

En “El Lobo de Dios”, explicó el director Matías Gueilburt, el objetivo no fue que el público rechace al personaje únicamente por la gravedad de los abusos cometidos, sino ofrecer un relato equilibrado que permita seguir la trayectoria de Maciel desde sus orígenes y comprender la evolución de su vida y sus acciones a lo largo del tiempo.

“Para tener la sensación del abuso, no solamente sexual, sino psicológico que Maciel hacía, en los años 40 y 50, era importante construir desde el origen la aventura que estos chicos sentían, al principio eran los padres que decidían confiar en un tipo de 20 años a sus hijos para darle una educación que él prometía”, dijo el cineasta.

Según el propio Matías Gueilburt, el verdadero valor de la serie documental radica en mantener un equilibrio entre la exposición de los hechos más atroces cometidos por Maciel y la reconstrucción de su figura a lo largo del tiempo.

“Esta construcción de Maciel nos ayudó a tener diferentes climas y aristas para poder entender cómo de alguna forma este tipo haya podido surcar las aguas de los continentes y de los diferentes escalafones”, dijo Matías Gueilburt.

"Marcial Maciel: El lobo de Dios" cuenta con testimonios de exlegionarios de Cristo que sufrieron los abusos, además de análisis de periodistas, investigadores y expertos que han seguido de cerca el caso, como Jason Berry, Carmen Aristegui y Emiliano Ruiz Parra.

“En la serie se intentó construir a Maciel, como en ninguna otra obra sobre él, la gente va a tener una concepción más profunda de no solamente un abusador de menores, sino un tipo muchísimo más complejo”, afirmó el director.

¿Dónde ver “Marcial Maciel: El lobo de Dios”?

El documental, que analiza a fondo las diversas facetas de uno de los personajes más polémicos de la Iglesia Católica, está disponible en HBO Max, la cual se estrenó el jueves 14 de agosto de 2025.

La docuserie consta de cuatro capítulos, cada uno centrado en distintos periodos de la vida de Marcial Maciel, combinando entrevistas, material de archivo y testimonios que permiten explorar la complejidad de su figura y el impacto de sus acciones dentro de la congregación y más allá.

