La plataforma de streaming, HBO Max, renueva la tercera temporada de la serie original “And Just Like That”, del productor ejecutivo Michael Patrick King. La segunda temporada de once episodios que se estrenó el 22 de junio tendrá su episodio final este jueves, 24 de agosto.

Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original de la serie, afirmó: “Estamos encantados de compartir que, desde el lanzamiento de la segunda temporada, 'AND JUST LIKE THAT´…"

La serie ocupa el puesto número 1 entre las Max Originals en general y es la Max Original,de regreso, más vista hasta la fecha. A medida que nos acercamos al esperado final de la temporada este jueves, brindamos por Michael Patrick King y su magnífico equipo de guionistas, productores, elenco y equipo que continúan cautivándonos, 25 años después, con amistades dinámicas e historias envolventes. "No podemos esperar a que el público vea a dónde llevará la tercera temporada a nuestros neoyorquinos favoritos”.

Michael Patrick King, productor ejecutivo, dijo: “Estamos emocionados por pasar más tiempo en el universo de 'Sex and the City', contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes con los que podemos identificarnos y que son interpretados por estos increíbles actores”.

Elogiada como “una introducción ideal al verano” por Vanity Fair, la segunda temporada de “And Just Like That” fue aclamada como “brillantemente disfrutable” por The Guardian y como “sexy”, “atrevida” y “ardiente” por People.

El elenco de la segunda temporada de la serie incluye a Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dra. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).

“And Just Like That” es desarrollada por los productores ejecutivos Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. La serie de HBO “Sex and the City” fue creada por Darren Star y está basada en el libro “Sex and the City” de Candace Bushnell.

YC