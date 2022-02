Guillermo del Toro recibe cuatro nominaciones al Oscar

¡Buenas noticias para los mexicanos! La película del tapatío, Guillermo del Toro, “El callejón de las almas perdidas” (“Nightmare Alley”), obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Oscar en las categorías: Mejor película, cinematografía, diseño de producción y diseño de vestuario.

Esta información se difundió ayer martes por la m añana cuando Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan fueron los encargados de presentar la lista de nominados a los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a propósito de su edición 94 que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.

El director jalisciense tendrá la posibilidad nuevamente de alzarse con la estatuilla dorada a través de estas nominaciones, como ya sucedió en 2018 cuando se coronó en las categorías más importantes gracias a su película “La forma del agua”.

Pero esta no es la única buena noticia para México, pues también otro compatriota está nominado, se trata de Carlos López Estrada, realizador de 33 años e hijo de la productora de telenovelas, Carla Estrada, quien aspira a la estatuilla dorada por la cinta de Disney+, “Raya y el último dragón”, película que compite como Mejor cinta animada. En este proyecto, Carlos es codirector en conjunto con Don Hall, John Ripa y Paul Briggs.

De jalisco para el mundo. Guillermo del Toro va por la estatuilla a Mejor película con “El callejón de las almas perdidas”. EFE

Del Toro, retuiteó algunos post donde se celebraban sus nominaciones al Oscar, y cuando se enteró que Carlos también era otro mexicano en la carrera por la presea, le dedicó un “Felicidades”. En tanto, el hijo de Estrada agradeció al equipo de trabajo que hizo posible este proyecto de “Raya y el último dragón”.

“Woooow. Infinitamente agradecido con este elenco y equipo por cambiar tantas vidas, incluida la mía”. Por su parte, Carla Estrada, su mamá, también le dedicó un emotivo mensaje al creativo mexicano: “Hoy es un día especial, diferente, con muchas emociones encontradas, y un gran orgullo de saberte hijo mío, NOMINADO AL OSCAR, con tu película RAYA. ¡Gracias por estas lágrimas de felicidad que provocas en mí! ¡Te amo y te admiro. Felicidades!”.

El proyecto también tuvo la participación de una jalisciense, acompañada de Carlos López Estrada y la mexicana, Natalia Adame como asistente de producción. Se trata de Alina Zepeda, artista de iluminación en Walt Disney Animation Studios, quien se encargó de colocar la iluminación y construir la composición de planos individuales de “Raya y el último dragón” para que el espectador captara las emociones en las escenas.

Quieren coronarse como mejor actriz. Las nominadas a Mejor actriz, de izquierda a derecha: Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart. AP

Favoritos y sorpresas

En la carrera por el Oscar 2022, las películas que alcanzaron mayor número de nominaciones son: “El poder del perro” (“The Power of the Dog”) de la cineasta Jane Campion para Netflix, la cual lidera con 12 candidaturas. Por su parte, la superproducción de ciencia ficción, “Duna” (“Dune”) de Denis Villeneuve está en segundo lugar con 10; mientras que “Belfast”, de Kenneth Branagh, les sigue en tercer lugar con siete nominaciones.

Quienes están tocando la gloria son los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes sorprendieron al público internacional al ser nominados al Oscar en las categorías de Mejor actor y Actriz por sus cintas “Being the Ricardos” y “Madres paralelas”, respectivamente.

La actriz de 47 años y el actor de 52, están casados desde el año 2010, por lo que la noticia de la nominación es muy sorprendente y peculiar, no solo porque son pareja, además porque son españoles y su país celebra dicho acontecimiento, porque compiten en las categorías que son similares y que son de las más importantes, y porque ambos con esta distinción ya suman cuatro nominaciones al Oscar, ganando además cada uno su estatuilla como mejores actores de reparto, ella por “Vicky Cristina Barcelona” en 2009 y él por “Sin lugar para los débiles” en 2008.

Otra sorpresa más en las nominaciones es la aparición Kristen Stewart, luego de desarrollar una carrera como actriz durante 23 años, es la primera vez que obtiene una nominación a la estatuilla dorada, esto gracias a su interpretación de la princesa Diana de Gales en la cinta “Spencer” del director chileno Pablo Larraín. La fama le llegó a Kristen cuando interpretó a “Bella Swan” en la saga “Crepúsculo” al lado de Robert Pattinson.

También llamó la atención la nominación del actor Troy Kotsur por “CODA”; él es un hombre sordo y en la cinta donde también aparece el mexicano Eugenio Derbez, interpreta a un pescador, padre de la protagonista quien tiene el deseo de estudiar música, pero la detiene el hecho de que sus padres y su hermano mayor son sordos, pues es la única de la casa que pude escuchar y se ha convertido en una intermediaria en los asuntos cotidianos de su familia con el mundo exterior.

Desencantos

Todo apuntaba para que la cantautora Lady Gaga obtuviera su segunda nominación al Oscar como Mejor actriz gracias a su interpretación de Patrizia Reggiani en “House of Gucci”, luego de que en 2019 logrará la primera nominación por su participación en “A star is born”, pero no sucedió así. Como suele pasar, la Academia tiende a sorprender para bien o para mal y los fans de la cantante se han quedado con un mal sabor de boca.

Cabe destacar que Lady Gaga ya tiene un Oscar en sus manos, lo ganó en 2019 gracias a su canción “Shallow” a dueto con Bradley Cooper, precisamente para la cinta “A star is born” donde interpreta a “Ally”, una chica con el sueño de convertirse en cantante.

Otra que quedó fuera de la terna de Mejor actriz en las nominaciones al Oscar 2022, fue Jennifer Hudson, quien interpretó a Aretha Franklin en la cinta biográfica, “Respect”, de hecho la cinta no ha tenido una buena recepción desde su estreno.

Buscan la gloria de mejor actor. Los nominados a Mejor actor son: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington. AP

LISTADO

Principales a mejor

Película

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Dirección

•Kenneth Branagh, “Belfast”

•Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

•Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

•Jane Campion, “The Power of the Dog”

•Steven Spielberg, “West Side Story”

Actor

•Javier Bardem,

“Being the Ricardos”

•Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

•Andrew Garfield, “Tick, Tick... Boom!”

•Will Smith, “King Richard”

•Denzel Washington, “The Tragedy of McBeth”

Actriz

•Jessica Chastain,

“The yes of Tammy Faye”

•Olivia Colman, “The Lost Daughter”

•Penélope Cruz, “Madres paralelas

•Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

•Kristen Stewart, “Spencer”

Actor de reparto

•Ciarán Hinds, “Belfast”

•Troy Kotsur, “CODA”

•Jesse Plemons, “The Power of the Dog”

•J.K. Simmons,“Being the Ricardos”

•Kodi Smit-McFee, “The Power of the Dog”

Actriz de reparto

•Jessie Buckley, “The Lost Daughter”

•Ariana DeBose, “West Side Story”

•Judi Dench, “Belfast”

•Kristen Dunst, “The Power of the Dog”

•Aunjanue Ellis, “King Richard”

Película animada

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells Vs. The Machines”

“Raya and the Last Dragon”

