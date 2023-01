Tras el estreno global de “Pinocchio”, del cineasta tapatío Guillermo del Toro, las redes sociales no han parado de expresar elogios al ya ganador del Oscar por “El Laberinto del Fauno” y “La Forma del Agua”, poniendo sobre la mesa las altas posibilidades que el también director de “Hellboy” tiene para ganar un nuevo premio de la Academia de Hollywood, ahora en la categoría de “Mejor Animación”.

Con el anuncio de que la versión de “Pinocchio” de Guillermo del Toro ha sido nominada a los Globos de Oro en las ternas de Mejor Película Animada, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, los internautas señalan que es momento de que los miembros calificadores de los premios más importantes recapaciten sobre los criterios para nominar y galardonar al cine animado, recordando que en ediciones pasadas, tanto en los Golden Globes como en los Oscares han ocurrido “injusticias” que no han valorado correctamente a largometrajes animados como se debe, pese a tener en su narrativa y técnica de filmación propuestas más atractivas que las películas premiadas.

Si bien históricamente compañías como Disney y Pixar han sido las más premiadas en los certámenes más importantes de la industria cinematográfica, en los últimos años se ha cuestionado bastante los criterios con los que se ha dado el premio a ciertas producciones animadas, cuando en su momento han salido historias diferentes que han llevado a la animación a otro nivel dejando en claro que esta técnica no es solo para niños y, por el contrario, cada vez ofrecen historias y conceptos más profundos, reflexivos y con identidades dispuestas a romper los estereotipos en el contenido infantil y familiar.



Diversas productoras y estudios de grabación han impulsado largometrajes que poco a poco han intentado cambiar la dinámica de premiación en los Oscar y mostrar otras narrativas a la audiencia. Por ejemplo, en la ceremonia del 2012 que premió a lo mejor del cine del año 2011, “Rango”, animación hecha por computadora con la dirección de Gore Verbinski, se impuso como la “Mejor película animada”, con el trabajo de Industrial Light and Magic, de George Lucas, siendo ésta su primera película animada en la compañía.

En esa edición 84 del Oscar, la películas animadas nominadas fueron “Chico y “Rita”, de Fernando Trueba y Javier Mariscal (España); “El gato con botas”, de Dreamworks Animation, dirigida por Chris Miller y co-producida por el tapatío Guillermo del Toro; “Kung Fu Panda 2”, de Jennifer Yuh Nelson para DreamWorks Animation, y “Un gato en París”, de Alain Gagnol y Jean-Loup Felicioli para el estudio francés Folimage.

Si bien el cine animado ha estado presente en la historia cinematográfica del mundo, hasta el año 2001 la Academia decidió establecer una categoría exclusiva para este tipo de filmes, siendo entonces “Shrek”, de DreamWorks Animation, la primera en obtener la debutante estatuilla.

Anteriormente, los filmes animados eran reconocidos con galardones especiales pero sin tener una competencia activa como tal. En 1938, “Blancanieves y los siete enanitos” de Disney, fue la primera película animada en ser premiada, tras su estreno un año anterior. Esta producción marcó el inicio formal del cine animado.

La producción “Pinocho”, de Disney, también fue reconocida con dos distinciones especiales en 1941, por su banda sonora y la canción “When You Wish upon a Star”; los Oscar honoríficos regresaron años después con las películas “Fantasía” y “Dumbo”, también de Disney. Con la creación de “Toy Story” del entonces estudio independiente Pixar, considerado el primer largometraje animado totalmente por computadora, la película recibió un Oscar honorífico para el director John Lasseter, por la nueva era que marcaba en tecnología para el cine.

Como pocas películas animadas habían sido consideradas para nominaciones en otras categorías, la primera entrega de Toy Story también fue premiada como “Mejo rcanción original”, “Mejor banda sonora” y sumar una nominación más como “Mejor guion original”.

Así ha sido las premiaciones en la última década

*Para la ceremonia del 2013, el Oscar fue para “Brave”, de Disney, bajo la dirección de Mark Andrews y Brenda Chapman, compitiendo con“Frankenweenie” de Tim Burton para Disney; “ParaNorman”, de Sam Fell y Chris Butler de estudio Laika;“The Pirates! Band of Misfits”, de Peter Lord para Aardman Animations y SonyPictures Animation, y “Ralph El demoledor”, de Rich Moore para Disney.

*En la ceremonia del 2014, para premiar a lo mejor del 2013,la ganadora fue “Frozen”, de Disney, que bajo la dirección de Chris Buck,Jennifer Lee y Peter Del Vecho, se llevó doble premio al triunfar también como“Mejor canción original”. En esa edición estuvieron nominadas las animaciones de“Ernest y Célestine”, de Benjamin Renner y Didier Brunne para el estudiofrancés StudioCanal; “Los Croods”, de Chris Sanders, Kirk DeMicco y Kristine

Belson para Dreamworks Animation; “Despicable Me 2”, de Pierre Coffin, ChrisRenaud y Chris Meledandri para Illumination Entertainment, y “Kaze Tachinu”,de Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki para el estudio japonés Ghibli.

*En la ceremonia del 2015, la película ganadora fue “BigHero 6”, de Don Hall, Chris Williams y Roy Conli, para Disney, compitiendo con“The Boxtrolls”, de Anthony Stacchi, Graham Annable y Travis Knight para elestudio Laika; “Cómo entrenar a tu dragón 2”, de Dean DeBlois y Bonnie Arnoldpara Dreamworks Animation, “Song of the Sea” de Tomm Moore y Paul Young paraCartoon Saloon, y “El cuento de la princesa Kaguya”, de Isao Takahata yYoshiaki Nishimura para el estudio japonés Ghibli.

*En la premiación del 2016, “Inside Out” (Intensamente”, de Pete Docter y Jonas Rivera, para Pixar, fue la galardonada como “Mejor película animada”, compitiendo ese año con “Anomalisa”, de Charlie Kaufman, Duke Johnsony Rosa Tran para Starburns Industries y Snoot Films; “Boy and the World”, deAlê Abreu distribuida por Espaço Filmes (Brasil); “Shaun the Sheep Movie” deMark Burton y Richard Starzak para HIT Entertainment y Aardman Animations, y “El recuerdo deMarnie”, de Hiromasa Yonebayashi y Yoshiaki Nishimura, para el estudio Ghibli.

*En la edición 89 del Oscar, del 2017, para premiar a lo mejor del 2016, contra todo pronóstico se impuso “Zootopia”, dirigida paraDisney por Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer como “Mejor película animada”, dejando solo en la nominación a la gran favorita del año por suimpacto mediático y comercial “Moana”, también de Disney. En este año, “La tortuga roja” de Michaël Dudok de Wit y Toshio Suzuki; “La vida de Calabacín”,de Claude Barras y Max Karli” fueron nominadas, pero la crítica en redessociales consideró que la estatuilla debía ser para “Kubo y la búsqueda samurái”,dirigida por Travis Knight y Arianne Sutner, producida por el estudio Laika.

*En la ceremonia 90 del Oscar, en el año 2018 –cuando Guillermo del Toro ganó como Mejor director y Mejor película por “La forma delAgua”-, Disney se volvió a imponer con el fenómeno global que resultó ser “Coco”, película dirigida por Darla K. Anderson y Lee Unkrich.

En las nominaciones figuraron “The Boss Baby”, “El pan de la guerra”, “Ferdinand” y latambién aclamada “Loving Vincent”, dirigida por Dorota Kobiela, Ivan Mactaggarty Hugh Welchman, que figuraba como una de las grandes favoritas por su peculiar proceso de producción al animar más de 65 mil pinturas al óleo elaboradas amano por 115 pintores, para las productoras Break Thru Productions y Trademark Films.

“Coco” también sorprendió al ganar la categoría de “Mejor canción original” con “Remember Me” (Recuérdame”, sobresaliendo de lasnominadas en esta terna como “Mighty River” (Mudbound), “Mystery of Love” (CallMe by Your Name), “Stand Up for Something” (Marshall), “This Is Me” (El granshowman).

*En el año 2019 el Oscar fue para la audaz “Spider-Man: Un nuevo universo”, dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman,Phil Lord y Christopher Miller, para las productoras Sony Pictures Animation y Marvel Entertainment.

Este filme se coronó en los premios más importantes como el Premio Annie, El Globo de Oro y el BAFTA, por ejemplo. Ese año estuvieron nominadas “Los Increíbles 2”, “Mirai no Mirai”, “Ralph Breaks the Internet”, yla también favorita “Isla de perros”, dirigida por Wes Anderson, que contó con un equipo internacional de animadores para stop-motion para Fox Searchlight Pictures, American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Scott Rudin Productions y Studio Babelsberg.

*A pocas semanas de que el mundo entrara oficialmente en el confinamiento por la pandemia, la ceremonia de febrero del 2020, la edición 92del Oscar, premió a “Toy Story 4”, de Disney, lo que ocasionó polémicas antelas propuestas y favoritismo que tenían películas como la francesa “Perdí mi cuerpo”, de Jérémy Clapin para las productoras 20th Century Fox y Xilam con distribuciónen Netflix, en tanto que “Klaus”, de Sergio Pablos, Jinko Gotoh y Marisa Román, también llegó hasta las nominaciones con las productoras Netflix Animation, TheSPA Studios y Atresmedia Cine. Este año, las redes sociales refutaron ladecisión del Oscar al considerar que “Toy Story” no merecía el premio,calificando a la terna como “un robo”.

*Con las restricciones a plenitud por la pandemia y a fin deevitar contagios, la edición 93 del Oscar, del 2021, se vivió a puerta cerradasin público, premiando a “Soul”, de Pixar como la “Mejor película Animada”,compitiendo con “Onward”, “Más allá de la luna”, “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” y “Wolfwalkers”, siendo esta última, del estudio irlandés Cartoon Saloon, una de las gran favoritas en internet por su puesta visual y narrativa.

*En 2022, pese a que en redes sociales y crítica especializada en medios apuntaba a que la sorpresa de “The Mitchells vs. The Machines”, de Sony para Netflix, tenía todo para ganarse la estatuilla, finalmente ganó“Encanto”, de Disney. En redes sociales nuevamente volvieron las críticas al señalar que la película había recurrido a la fórmula narrativa habitual de Disney en los últimos años, pese a que existían nuevas propuestas como “Flee” y demás filmes que no fueron consideradas para la nominación. Este año, Disney también compitió con “Luca” y “Raya y el último dragón”.

