La industria cinematográfica tendrá en 2023 un año que pondrá a prueba a los grandes estudios que apuestan a producciones de franquicia o el éxito veraniego; es verdad que Hollywood persigue la taquilla y es por eso que en este espacio nos referiremos a las películas que son las que generan mayor expectativas de cara a su estreno en meses venideros.

Ahora bien, limitar el listado a diez largometrajes no ha sido tarea sencilla, algunas cintas quedan fuera y eso genera extrañeza, pero el grado de importancia aquí se vincula con la importancia y previsión para cada uno de estos filmes, lo mismo que el efecto que se ha producido en redes sociales alrededor de sus elencos o historia. Si bien podrá haber omisiones, esta lista garantiza que estas películas están en boca de todos antes de su estreno.

‘Ant-Man y La Avispa: Quantumania’

La última vez que vimos a estos personajes fue en ‘Vengadores: Endgame’ (2019), pero ahora regresan para una tercera aventura en solitario con un título extraño que debe guardar secretos acerca del futuro del Universo Cinemático de Marvel (UCM). Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas protagonizan la cinta a la que se integra Jonathan Majors, como Kang, el próximo villano de la franquicia.

‘John Wick 4’

Se espera para el 24 de marzo de 2023 el estreno de la cuarta entrega de esta saga; tras el éxito de ‘John Wick 3: Parabellum’, Keanu Reeves retorna a su papel como el asesino John Wick, quien buscará nuevamente sobrevivir en una trama donde el gremio al que pertenece continúa en transformación. Claro, en esta cinta veremos a Rina Sawayama, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Ian McShane, Natalia Tena y muchos más.

‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’

Marvel regresa con su equipo más divertido de superhéroes, una tercera aventura que sucede después de su aparición en ‘Thor: Love and Thunder’ (2021). Porque es claro que los fanáticos extrañan a Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian y las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel, quienes vuelven a estar bajo las órdenes de James Gunn, y a ellos se unen ahora Will Poulter y Maria Bakalova.

‘Fast X’ (‘Rápidos y Furiosos 10’)

Esta franquicias promete parar con esta película, la última en la saga de acción que alcanza su décima parte este 2023, con enormes dosis de acción y su elenco habitual (Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena y Charlize Theron), a quienes se suman nuevos elementos (Brie Larson, Jason Momoa, Daniela Melchor y Rita Moreno, entre otros), ahora bajo la dirección de Louis Leterrier.

‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’

Es la secuela de la cinta ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación, y considerada la mejor película de Spider-Man; ahora, ‘Spider-Man: Un nuevo universo 2’ promete más aventuras gracias a la dirección de Phil Lord y Christopher Miller, además de los personajes de Marvel. Con todo, recordemos, esta saga no pertenece al UCM aunque, a como pintan las cosas en el multiverso, podría integrarse en algún momento.

‘Indiana Jones 5: Dial of destiny’

Para quienes no creían que Harrison Ford volvería a interpretar al legendario Indiana Jones, está listo el estreno en 2023 de la quinta aventura, que será dirigida ahora por James Mangold y contará en el reparto con Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson. Parece que la nostalgia por las aventuras ochenteras se pondrá en boga.

‘Misión Imposible 7: Sentencia Mortal (Parte 1)’

Tom Cruise vive su mejor momento a los 60 años de edad; nunca había generado mayores ingresos en taquilla y ahora vuelve a la carga este 2023 con la séptima entrega (primera de un díptico) de la saga de ‘Misión Imposible’, dirigida de nuevo por Christopher McQuarrie y protagonizada por Cruise, además de Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby y Henry Czerny, que regresa como jefe del FMI).

‘Barbie’

El éxito descomunal de su tráiler da una idea de la expectativa que la cinta de Greta Gerwig ha despertado, con las actuaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling. No hay duda de que la película sobre la muñeca más famosa de Mattel no revelará pronto su sinopsis, pero ya dan de qué hablar el vestuario, la dirección de arte y la manera en que se comienza a promover su contenido visual.

‘Oppenheimer’

Christopher Nolan retorna a la gran pantalla con una película histórica acerca del hombre que creó la bomba atómica, con base en un libro ganador del premio Pulitzer (‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin) que relata la historia del físico estadounidense y el Proyecto Manhattan. Cillian Murphy es el protagonista y le acompañan Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Rami Malek, Florence Pugh, Josh Hartnett, Dane DeHaan y más.

‘Aquamán 2: El Reino Perdido’

A pesar de que se estrenen ‘Shazam 2’ y ‘The Flash’, el Universo Cinematográfico de DC sigue hecho un revoltijo a pesar de que se lo endilgaran a James Gunn; pero la cinta estelarizada por Jason Momoa se mantiene como sobreviviente de los recortes, y parece que ahora Aquamán deberá proteger la Atlántida de una amenaza imprevista que viene del mundo antiguo, y así evitar una devastación irreversible a nivel mundial ¿Suena conocido?

MF