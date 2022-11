Ante lo que califica como incumplimiento por parte de Cinemex para proyectar "Pinocho", su más reciente película, Guillermo del Toro apoya una convocatoria que permita a salas independientes y alternativas contar con el título para su exhibición comercial.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ganador del Oscar por "La forma del agua" señaló que se buscan espacios en Oaxaca, Baja California y Guanajuato. "Para ayudar a cubrir las salas incumplidas por Cinemex", se lee. "Si hay salas de arte, Cinetecas, salas en recintos culturales que puedan y quieran ayudar, contesten aquí", agrega.

Ayer por la tarde, tras cuestionamientos de seguidores, el tapatío inició el tema cuando se mostró sorprendido por no contarse con salas en la cadena, algo que dijo, era un compromiso. "@Cinemex, lo sigo para que me contesten. Es importante no dar marcha atrás", tuiteó Del Toro. "Hola @realgdt. Nuestro compromiso, como el tuyo, siempre ha sido apoyar el cine mexicano. Nos pondremos contacto contigo vía mensaje directo", le respondió la cuenta oficial de la empresa.

La agencia de relaciones públicas de la cadena exhibidora dijo que se estaba trabajando en un comunicado oficial para explicar la situación, cosa que hasta esta mañana no ha ocurrido. El realizador de "El laberinto del fauno" y "El espinazo del diablo" por lo pronto, aceptó la invitación de Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, para una función gratuita el próximo domingo en la cineteca local.

"Para mí hay una gran esperanza en la animación en México y Pinocho es una película embajadora de trabajo de esta idea. Mi interés por la animación es continuo y mi compromiso seguirá", escribió Del Toro en un tweet.

FS