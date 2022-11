Guillermo del Toro se lanza contra cadenas de cine por no estrenar "Pinocho"

La película de Guillermo del Toro “Pinocho” al fin llegó a algunas salas de cine previo a su llegada a la plataforma de Netflix; sin embargo, el cineasta tapatío se mostró y se lanzó contra las cadenas de cine mexicanas que no llevaron la película a sus salas a pesar de haberlas anunciado.

“Cinemex ya había anunciado Pinocho -mi deseo era que pudiera verse aunque sea dos semanas en más salas accesibles para todos los estados de México”, escribió Guillermo del Toro en Twitter. “Ojalá y no se hubiera retractado o pudieran apoyar para que la vean en más ciudades. Ojalá”, agregó el tapatío.

Guillermo del toro se lanzó contra Cinemex en Twitter. ESPECIAL

Tras la publicación algunos de sus seguidores lamentaron que las cadenas de cine no hayan proyectado la película “Pinocho” a pesar de haberla anunciado para este 24 de noviembre, incluso criticaron que no hubiese otra publicación para confirmar si se estrenaría o no el filme.

Cinemex había anunciado que estrenaría "Pinocho". ESPECIAL

Del Toro agregó que una de estas cadenas “ya tenía un compromiso”, sin embargo, no hubo respuesta.

¿Dónde ver "Pinocho" de Guillermo del Toro?

Por el momento, sólo algunos cines independientes y la Cineteca tienen disponible “Pinocho” en sus salas.

Hasta el momento, ninguna de las cadenas mencionadas por Del Toro se han pronunciado al respecto.

Para Guadalajara, la película en “stop motion” se puede disfrutar en el Cineforo y la Cineteca FICG desde este jueves y hasta el 5 de diciembre. Puedes consultar los horarios aquí.

Además, los usuarios de Netflix podrán disfrutar de esta película el próximo 9 de diciembre.

AC