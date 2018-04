Guillermo del Toro agradece en un video la Diosa de Plata

A través de un video, el cineasta Guillermo del Toro celebró el reconocimiento especial, que se otorgó en las Diosas de Plata, ceremonia en la que también se distinguió como Mejor película y Dirección a Issa López por "Vuelven".

El Teatro Metropolitán una vez más volvió a ser la sede de este importante galardón que reconoce a lo mejor de la industria cinematográfica del país y es impulsado por Periodistas Cinematográficos de México (Pecime), que preside Alejandro Vázquez.

En esta 47 edición, la gran sorpresa la dio Guillermo del Toro, quien pese a no poder recibir en propia mano la presea especial con la que se reconoce sus 25 años de trayectoria, mandó un video agradeciendo la distinción a su trabajo.

Además de que la productora Bertha Navarro fue la encargada de recibirla y hablar en su nombre: "agradezco este premio otorgado por mis colegas periodistas de Pecime, es un aliciente y una palmada en mi espalda que viene de un lugar profundo del corazón".

Tras este breve discurso, la productora se comprometió a hacer llegar al laureado director, recién ganador del Oscar, la Diosa de Plata Especial, con la que se distinguen sus 25 años de trayectoria.

Mientras que en las 19 categorías a premiar, las llamadas categorías mayores de Dirección y Película fueron para Issa López por "Vuelven". La realizadora no pudo estar presente por causas ajenas a ella.

En el rubro de Revelación Femenina fue para Minnie West por "Me gusta pero me asusta", misma cinta que logró Revelación Masculina para Alex Speitzer; Mejor opera prima para Joseph Hemsani por "Mientras el lobo no ésta"; Mejor coactuación femenina y Edición para "Los Crímenes del mar del norte" del cineasta José Buil y Mejor Documental, "Guerrero" de Ludovic Bonleux.

Mientras que la estatuilla Mejor Coactuación Infantil fue para Paola Lara por "Vuelven" y Luyani Carazo por "Mientras el lobo no está"; Papel de cuadro femenino para Luz María Jerez y Mejor Actor para Patricio Castillo por "Acapulco la vida va" y Mejor cortometraje para "Getsemaní" y "Oasis".

En el rubro de Mejor música de fondo fue para Leoncio Lara por "La carga", quien destacó que fue una gran aventura trabajar al lado del Director Alan Jhonson, sin imaginar que minutos después volverían a subir al estrado para recibir un segundo galardón ahora por Fotografía.

La Diosa Plata a la Mejor Canción para Cine es para "Fantasmas" de la película "Camino a marte", mientras que Mejor Guión fue para "Las hijas de Abril" de Michel Franco, quien recibió la estatuilla en medio de aplausos.

"Que emoción recibir esta Diosa de Plata, la segunda que tengo, debo decir que los premios a guión son los que más valoro porque la tarea más dura tiene que ver con sentarse y pelearse con las ideas durante varios años y dependiendo del trabajo de guión los actores y de más producción podrá hacer su trabajo", dijo el director.

"Esta es una celebración al cine mexicano y al gran momento que vive, no es una competencia", apuntó el reconocido director.

En esta velada dedicada al cine también se recordaron a todos aquellos que fallecieron, aunque la tristeza no empañó la ceremonia, que en su parte musical tuvo a la Orquesta de Pérez Prado.

La actriz Christiane Martel también recibió una presea especial de manos de Alejandro Vázquez, titular de Pecime, por su aportación a la industria.

"Estoy doblemente feliz por tener a mi familia y el público que hizo posible el poder estar en México. Además de que felicitó a todos aquellos que obtuvieron esta presea", dijo la actriz.