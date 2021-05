“Guerreros 2021” dedican su nueva edición a Magda Rodríguez

En esta nueva aventura repiten como conductores Tania Rincón, Mauricio Barcelata y Carlos Aguilar “El Zar”, quienes estarán trabajando bajo las órdenes de la productora Rosa María Noguerón.

“Este es un programa divertido, entretenido y emocionante que cumple con el objetivo de reunir a las familias, y esta temporada tendrá todos los ingredientes para que sea todo un éxito. Queremos que cada día vayan descubriendo los nuevos juegos a los que se van a enfrentar los participantes; finalmente, una de nuestras labores principales es cuidar a los atletas, que se lastimen lo menos posible, no tienen idea la cantidad de personas que trabajamos como hormiguitas porque si no esto no podría funcionar, somos más de 200 personas detrás de cámaras”, compartió Noguerón durante la presentación.

Señaló que habrá algunos cambios en el esquema del programa, esta vez serán dos capitanes por cada equipo, un hombre y una mujer para ser exactos, por el lado de “Cobras”, Guty y Dariana llevarán la batuta; mientras que por el lado de “Leones” estará Nicola, mientras que su compañera será revelada hasta el día del estreno del programa.

En cuanto a los participantes, Rosa María Noguerón adelantó que serán siete veteranos y siete novatos por cada equipo, los nombres se darán a conocer en dos partes, los primeros el próximo miércoles 2 de junio a las 20:00 horas en un programa especial a través de Canal 5 y los restantes serán revelados durante el programa de arranque.

“Tenemos una mecánica establecida con una serie de expulsiones escalonadas, al inicio de la temporada cada quince días vamos a ir expulsando a un novato hasta quedar con equipos de 10 y después tendremos una mecánica donde el equipo ganador de la semana va a poder mandar a la banca a un miembro del equipo contrario, será una estrategia para que se mande a sentar al mejor elemento”, resaltó la productora.

Se resaltó además que todas las medidas de sanidad están tomadas y los concursantes y demás producción se estarán cuidando aunque muchos de ellos ya estén vacunados, incluyendo los conductores, quienes finalizan al decir que están entusiasmados y agradecidos con la nueva temporada donde se sienten más afianzados con el tema de la conducción en vivo.

