Guadalajara se anima

Desde ayer y hasta el 25 de abril, en el Cuartel Creativo de Ciudad Creativa Digital y en el Hotel Demetria, Guadalajara será la sede de Sublime, la primera edición del evento que reúne al menos 100 estudios de animación digital, en el plano nacional e internacional.

La intención es invitar al público, para acudir a conferencias, paneles de discusión, talleres y clases maestras, la cuales serán impartidas por creadores independientes o cadenas reconocidas en materia de animación, efectos visuales y videojuegos, entre otras especialidades.

Uno de los asistentes más importantes es Disney, que en la figura de Mike Ryan, Director de contenido multimedia a nivel global, en entrevista dio sus impresiones sobre este primer encuentro. “Me parece que este tipo de eventos son oportunos y algo a destacar, más porque se realiza en México, que últimamente muestra avances significativos en materia de animación”.

Afirma que la utilidad de esta cumbre va más allá de lo que pensamos, y es un facilitador para el trabajo de personas como Ryan. “Yo me encargo de digitalizar y poner al alcance de los espectadores todo el contenido de una grandiosa cadena de entretenimiento, y a veces se complica conseguir el talento necesario para lograrlo. Pero, con este evento, estoy seguro que seré capaz de encontrar gente entusiasta y con talento que seguramente nos ayudará en el futuro, y sé que Guadalajara es el lugar indicado para ello.

Mike cerró adelantando lo que viene a futuro para Disney. “No es una sorpresa, y ya muchos lo saben, pero estamos muy cerca de lanzar una plataforma muy al estilo de Netflix, pero esta se centrará en todo el contenido que mi marca (Disney) ha desarrollado con el paso del tiempo; sé que será todo un éxito”.

Un toque de amarillo

Joel Kuwahara, ex productor de “Los Simpson”, es otra de las importantes personalidades que participan en Sublime, y contó en entrevista un poco de su experiencia: “Yo fui productor por un tiempo de ‘Los Simpson’. De vuelta en 1995 tuve la oportunidad de participar en tan importante proyecto, al poco tiempo me fui, pero regresé para colaborar con la película de la misma serie, que todos sabemos lleva casi tres décadas en televisión”.

Actualmente, Kuwahara tratará de transmitir sus conocimientos ahora como independiente y co-fundador de Bento Box Entertainment. “Estar en Los Simpson me sirvió, ya que ahora de manera independiente continúo generando contenido para Fox. Entre lo más destacado está ‘Bob´s Burger’ y ‘Bordertown’, que tienen mucho éxito en esta cadena televisiva.

Actualmente, Joel está desarrollando nuevo contenido, y ve en Sublime una oportunidad de mejorar vínculos y crear una sinergia que combine a México y Estados Unidos en materia de animación. “Antes era difícil pensar en que los dos países trabajaran juntos, pues había una brecha bastante marcada, lo que es una lástima, porque por ejemplo, Guadalajara está a tres horas en avión desde Los Ángeles. Pero yo he visto una increíble mejora, sobre todo aquí (GDL); en los últimos cinco años yo noto que hay calidad en animación y esto nos hace voltear para acá. Yo estoy seguro de que hay gente capaz, joven, con talento y entusiasmo suficiente para combinar nuestros trabajos, y eso me llena de emoción, porque sé que lo encontraré y me iré contento, sabiendo que puedo desarrollar en México también”.

Experto. Joel Kuwahara, ex productor de “Los Simpson”. EL INFORMADOR/M. Vargas

Impartirá stop motion

El último en charlar con este medio, durante el primer día de actividades de Sublime, fue Frank Passingham, quien impartirá un taller de cinematografía en stop motion durante el evento, y confesó estar contento por la oportunidad. “A mi edad, y ser tomado en cuenta para este evento, me llena de alegría. Yo no solo puedo compartir lo que sé, también puedo ayudar en los procesos de elaboración y orientar en otros aspectos, pues al ser tan perfeccionista logré librar la frustración, al grado que te puedo decir que quedé satisfecho con mis trabajos”. Passingham es Director de fotografía, y se desempeñó en películas como “Pollitos en fuga” y “Kubo y la búsqueda del Samurai”.

Talento. Frank Passingham, director de fotografía de “Pollitos en fuga”. EL INFORMADOR/M. Vargas

Cartoon Network va por los tapatíos

Jaime Jiménez Rión es otro de los asistentes a Sublime. Él, a sus 30 es Director de Contenido de Cartoon Network en México, y considera que este tipo de eventos acerca al talento joven con los que más saben, y a su ver, es la forma en la que se logran las cosas, y hasta se cambian vidas.

Reafirma que en nuestros tiempos las redes sociales y las diferentes plataformas son esenciales para el contacto entre animadora y espectador. “Tener contacto con la gente es más fácil, pero a la vez más difícil. Me explico: lo bueno es que hay una apertura con la gente y es más sencillo saber que les gusta, pero al mismo tiempo, es difícil darle gusto a todos, aunque el contacto directo mejora las oportunidades. Hoy día cualquiera puede exhibir su trabajo en plataformas como YouTube, y ser descubierto es más posible, aunque lo complicado es consolidarse, por ejemplo”.