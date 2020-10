Grettell Valdez se despide de su "padre" en redes sociales

Con una misa de cuerpo presente, Grettel Valdez se despidió de Guillermo Smythe, a quien consideraba como su padre y que fue desconectado del respirador artificial luego de sufrir muerte cerebral.

Familiares y amigos, todos ellos vestidos de blanco y con globos del mismo color, se pararon frente al féretro de quien fuera actor y director teatral para darle el último adiós y así fue que la actriz de "Lo que la vida me robó" y "Cuando me enamoro", entre otras producciones más, presenció la homilía que se realizó en una iglesia ubicada en la Ciudad de Querétaro, lugar en donde vivía Smythe.

Haciendo guardia a lado del féretro, utilizando en todo momento cubrebocas y respetando la sana distancia, la actriz se mostró muy afectada y es que quien también fuera el encargado de su formación actoral estuvo una semana hospitalizado, luchando por su vida, luego de sufrir un derrame cerebral.

Fue Patricio Borghetti, expareja de Grettell y padre de su hijo Santino, en el programa "Venga la alegría" quien dio la noticia de que Smythe había fallecido.

"Él fue el papá de Grettell finalmente, porque él la crio y a veces papá no es el biológico sino el que cría, era uno de los buenos, se le va a extrañar mucho porque era una gran persona".

"Anoche me enteré por Santino... él me escribió, es la primera experiencia que Santino vive, el primer familiar que fallece y se fueron a Querétaro anoche, alguien los llevó por suerte porque Grettell estaba muy, muy afectada, le comuniqué mi amor y mi dolor también por esta pérdida. Está destruida, la conozco y sé lo importante que era Memo para ella. Que descanse en paz y un abrazo para toda la familia", aseguró el conductor del programa matutino de TVAzteca.

Grettell también utilizó sus redes sociales para que sus fans supieran lo importante que era para ella, quien realmente fuera su tío.

"Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor, crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy".

"Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo. Me vas hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver. Agradezco Infinitamente sus muestras de amor incondicional para mí y mi familia, no saben qué lindo se siente leerlos dando puro amor en este momento tan duro. ¡LOS AMO!", escribió la actriz a lado de la imagen que subió a su cuenta de Instagram donde se le ve a ella y a su padre, juntos y sonrientes.

Grettel fue entrevistada para el matutino de Azteca y reveló que su padre no contaba con seguro médico y que los gastos fueron demasiados por lo que su familia debe aproximadamente más de un millón de pesos por lo que pidió el apoyo de sus fans y del público en general apoyo en este lamentable hecho.

"Tenemos un tema muy difícil, mi familia no tiene dinero, debemos en el hospital un millón o más. Ahorita hemos juntado 400 mil pesos. Ha sido muy fuerte lidiar con esas cosa...", explicó.

