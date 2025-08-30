Los amantes del cine tienen una buena propuesta en las salas de cine con la película La Odisea: El Regreso, una adaptación de Uberto Pasolini del épico poema de Homero.

La Odisea: El Regreso. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

La historia de drama y suspenso narra que después de 20 años de ausencia, Odiseo llega a Ítaca, demacrado e irreconocible.

El rey ha vuelto de la Guerra de Troya, pero mucho ha cambiado en su reino. Su amada esposa Penélope, es prisionera en su propio hogar, acosada por pretendientes que compiten por ser rey.

Su hijo Telémaco enfrenta la muerte a manos de estos hombres, quienes lo ven como un obstáculo en su búsqueda del reino. Odiseo también ha cambiado, marcado por su experiencia en la Guerra de Troya, ya no es el guerrero formidable de antaño, pero deberá redescubrir su fuerza para recuperar lo que ha perdido.

La Odisea: El Regreso

(The Return)

De Uberto Pasolini.

Con Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Claudio Santamaria, Marwan Kenzari, Charlie Plummer, Ángela Molina.

Italia-Grecia-Reino Unidos-Francia, 2025.

XM