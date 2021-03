Gonzalo Peña podría estar en España, según abogado de Daniela Berriel

Uno de los abogados de Daniela Berriel comparte que el actor Gonzalo Peña podría estar en España. Si bien todavía no puede confirmarlo explica cuál es el proceso que sigue luego de que esta mañana se dio a conocer que ya se libró orden de aprehensión en su contra por el delito de violación.

"Nosotros tenemos información todavía no confirmada de que él ya está en España, o que salió hacia allá, no sé si ya se haya movido. El tema es que evidentemente si él se encuentra por allá hay que realizar investigación todavía, confirmar con autoridades migratorias, con su propio consulado, aerolíneas, etc. para ver si salió o no y cuál es la situación de él; habrá que solicitar colaboración de Interpol, que es la policía internacional, para que se gire una orden de búsqueda y captura", comenta Óscar Ramírez, en entrevista con El Universal.

Giran orden de aprehensión contra Gonzalo Peña por caso de Daniela Berriel

El licenciado, quien forma parte de la firma Olea & Olea Abogados, que representa a Berriel, señala que ya detenido habría que solicitar una orden de extradición para trasladarlo de forma legal y poderlo regresar al territorio mexicano.

"No hemos confirmado al 100% fuentes. Es natural incluso si él se sabe parte de (los hechos) que en cuanto detuvieron a Eduardo él haya intentado esconderse, moverse. Salir de un país muchas veces no es tan fácil, tienes esta incertidumbre; hemos escuchado por ahí de unas personas allegadas que ya no está aquí, por eso es información no confirmada, yo no lo daría por un hecho pero es altamente probable".

El pasado 5 de marzo, a través de un video subido a la red Instagram, la actriz Daniela Berriel hizo pública su historia: detalló que el 14 de marzo del 2020 fue violada en Acapulco e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Berriel señaló a Eduardo "N" (quien está actualmente en prisión preventiva por el delito de violación) y dijo que el también actor Gonzalo Peña estuvo presente. Gonzalo la había invitado a un viaje a Acapulco donde asistirían otras parejas y entre los invitados estaba Eduardo "N".

Gonzalo Peña sí fue acusado de violación

Al respecto del avance del caso, el abogado Ramírez explica por qué también a Gonzalo se le busca por el delito de violación.

"Es un tema bastante técnico. Como el delito es uno, que es violación, ese es el hecho, pero él al estar en el lugar, saberlo, permitirlo, incluso consentirlo hasta cierto punto, pareciera que lo fomenta, él va en una figura jurídica que se llama codominio del hecho", detalla.

"Él dominaba el asunto, más porque era su pareja, iban en un viaje de parejas y Daniela iba con Gonzalo, entonces ahí permite una circunstancia de estas pues evidentemente él tenía conocimiento y dominio de las circunstancias. Es por eso que a nivel de coautor material, esa es la calificación jurídica correcta, se libró orden de aprehensión en su contra por violación".

La pena que podría alcanzar Gonzalo "P", de ser declarado culpable es de 12 a 24 años de prisión y esta dependerá de cómo se desarrolle el caso de Eduardo "N".

"Si a Eduardo le dan 18 a él no le darán lo mismo, serían 12, 15, 14, porque él no cometió la violación propiamente dicho sino que propició que así fuera. Es menor, pero dentro de ese rango".

Con respecto a Daniela el abogado comparte que está confiando como lo hizo en un primer momento en las autoridades del estado de Guerrero.

"Ella va a declarar en su momento si es que la llaman a un juicio oral a presentarse, está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades".

