Golden Globes 2021: "The Crown" toma el trono

En una entrega de premios atípica, este domingo tuvieron lugar los Globos de Oro, para reconocer a lo mejor del cine y la televisión estadounidense en el año 2020. Al tener una ceremonia en mayor medida virtual, la organización eligió tener dos sedes, con las conductoras en distintos polos de los Estados Unidos: Tina Fey desde el Rainbow Room (Nueva York) y Amy Poehler desde The Beverly Hilton (California).

El primer premio de la noche fue para Daniel Kaluuya, como Mejor actor de reparto en película por “Judas and the Black Messiah”. Ya que la sesión fue híbrida, el actor tuvo problemas técnicos al conectarse al comienzo de su mensaje de agradecimiento. El siguiente ganador fue John Boyega, como Mejor actor de reparto en televisión, por “Small Axe”.

El premio para Mejor dirección fue para Chloé Zhao, por “Nomadland”, producción que también se llevó el reconocimiento estrella de la noche, como Mejor película dramática. La mejor serie dramática fue el drama histórico “The Crown”. Por su actuación como la princesa Diana en la misma serie Emma Corrin recibió el premio como mejor actriz en serie dramática. Otro premio para “The Crown” fue en la categoría de Mejor actor, con Josh O’Connor como el ganador (interpretando al príncipe Carlos) y también recibió el premio a Mejor actriz de reparto, para Gillian Anderson.

“The Queen’s Gambit” fue una de las series del año, y no iba a dejar de tener Globos de Oro: uno tras otro la producción se llevó el premio a Mejor miniserie, con Anya Taylor-Joy como la ganadora en la categoría de Actriz en miniserie. “Borat Subsequent Moviefilm” ganó como Mejor película musical o comedia. Por su icónica actuación en la misma cinta, Sacha Baron Cohen ganó como Mejor actor en filme. En la categoría de Mejor actriz en serie dramática ganó Andra Day, por “The United States Vs. Billie Holiday”.

En el área musical, la película animada “Soul” ganó en la categoría de Música original, compuesta por Trent Reznor (de Nine Inch Nails), Atticus Ross (NIN) y Jon Batiste. “Io sì”, de “The Life Ahead” (para Laura Pausini, Niccolò Agliardi, y Diane Warren), ganó como Canción original para película.

Al recibir el premio a Mejor actor en miniserie, Mark Ruffalo comentó: “Lo que nos conecta es más grande que lo que nos separa”, además de hablar del cambio climático y la política estadounidense. Aaron Sorkin ganó en la categoría de Mejor guion, por “The Trial of the Chicago 7”.

En la categoría de mejor película en idioma extranjero ganó la producción estadounidense “Minari” de Lee Isaac Chung. La Mejor actriz de reparto en película fue Jodie Foster, por “The Mauritanian”. En la categoría de Mejor actor en película dramática ganó Chadwick Boseman, por “Ma Rainey’s Black Bottom”.

“THE CROWN”. Emma Corrin se llevó el premio a Mejor actriz en serie dramática. AP

Ganadores de la noche

Más categorías

• Mejor actriz en una serie de comedia o musical: Catherine O’Hara por “Schitt’s Creek”.

• Mejor cinta animada: “Soul”.

• Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo por “I Know This Much Is True”.

• Mejor guion: Aaron Sorkin por “The Trial of The Chicago 7”.

• Mejor música original: “Soul”.

• Mejor actor en una serie de comedia o musical: Jason Sudeikis por “Ted Lasso”.

• Mejor serie de TV, musical o comedia: “Schitt’s Creek”.

• Mejor actriz en una película musical o de comedia: Rosamund Pike por “I Care A Lot”.

• Mejor película en lengua extranjera: “Minari”.

• Mejor actriz de reparto: Jodie Foster por “The Mauritanian”.

• Mejor actor en una película de drama: Chadwick Boseman (póstumo) por “Ma Rainey’s Black Bottom”.

• Mejor película musical o comedia: “Borat Subsecuent Moviefilm”.

• Mejor actor en una película musical o de comedia: Sacha Baron Cohen por “Borat Subsecuent Moviefilm”.

