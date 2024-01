El próximo domingo se transmitirá la edición número 81 de los Globos de Oro, la cual marca el comienzo de la Temporada de Premios 2024.

La gala dedicada a reconocer lo mejor del año en cine y televisión, tanto tradicional como streaming, tiene ya a dos favoritas: la cinta "Barbie" y la serie "Succession", ambas de HBO Max y con nueve nominaciones cada una.

Las dos historias dieron de qué hablar durante 2023, la primera gracias a su inteligente guión y al trabajo de Margot Robbie, quien interpreta a la famosa muñeca Barbie; y la segunda porque se despidió del público con una cuarta temporada que finalmente nos reveló al elegido para tomar el control del conglomerado de medios y entretenimiento, Waystar RoyCo.

Pero igual que esas historias hay otras que, aunque no encabezan las nominaciones, fueron igualmente buenas.

Entre ellas está la más reciente película de Martin Scorsese, "Los asesinos de la luna" (la cual ya se encuentra disponible en renta por Prime Video), que sigue la serie de asesinatos que pasan los miembros de la tribu Osage, al noreste de Oklahoma, en los años 20, y que compite como Película de drama. También en drama, pero en cuanto a serie, está nominada "La diplomática", de Netflix, protagonizada por Keri Russell como embajadora en el Reino Unido.

En la categoría de Película de comedia o musical destacan títulos como "Air", dirigida por Ben Affleck, que puede verse por Prime Video y retrata el origen de los tenis Air Jordan; mientras que la tercera temporada de la comedia "Only murders in the building" (disponible en Star+) compite también como comedia, pero en el formato de serie.

La entrega de los Globos de Oro podrá verse en México este domingo a las 19:00 horas por el canal de paga TNT o por la plataforma HBO Max.

