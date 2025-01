TelevisaUnivision confirmó que no procederá legalmente contra Anahí por la filtración de información sobre el programa “¿Quién es la máscara?”.

En un comunicado oficial, la empresa informó que, tras una exhaustiva investigación interna, identificaron como el principal responsable a un miembro de la producción, por lo que la actriz y cantante está fuera de toda sospecha.

“Tras emprender una investigación interna por una filtración indebida de información relacionada con la sexta temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’, hemos dado por terminada la relación laboral con un community manager de esta producción. Contra ésta y otras personas se llevan a cabo diversas acciones de índole legal”, se lee en el documento.

Sobre la relación laboral con la ex RBD, la televisora dejó claro que valoran el comportamiento y profesionalismo con el que se ha manejado en todo este tiempo, por lo que mantienen comunicación con ella y, enfatizaron, no tomarán ninguna acción legal en su contra: “A ella le reconocemos, de siempre, un comportamiento y desempeño profesional en su trayectoria artística, logrando con ello un programa muy exitoso. Dejando en claro que no habrá proceso legal o demanda alguna en su contra, en ninguna jurisdicción”.

Con este anuncio, la empresa busca cerrar el capítulo de controversia que se abrió hace unos días, cuando la revista “TVyNovelas” reveló que la producción del programa señalaba a la actriz y a su publirrelacionista de haber actuado de manera indebida durante su participación en el programa, actos que eran equiparables al delito de fraude.

Por su parte, Anahí, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado en el que aclaró su postura y se dijo dispuesta a colaborar con Televisa para llegar al fondo de esta situación: “Estoy en comunicación con TelevisaUnivisión para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas”.

CT