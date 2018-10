Germán Montero lanza un guiño a otros géneros

El cantante sinaloense Germán Montero, quien tiene más de 10 años de trayectoria en la industria musical del regional mexicano, se encuentra de estreno con el lanzamiento de su nuevo sencillo “A través del vaso”, tema compuesto por Horacio Palencia que formará parte de su nueva placa musical “Devórame otra vez”. Por si fuera poco, Germán está experimentando en otros géneros y con otros intérpretes esperando abrirse a nuevas audiencias, recién acaba de colaborar con Papi Wilo.

“Grabamos el video en Los Ángeles hace unos días. Hicimos una canción de él que se llama ‘Mujer interesada’. La pasamos de lo mejor, increíble, una experiencia bonita, porque cuando se combinan las dos culturas: Puerto Rico y México, esa magia de la música es inmensamente rica y creo que nosotros como artistas tenemos la obligación de darle lo mejor a nuestro público y hacer la combinación perfecta para que la audiencia lo pueda aceptar y estamos muy seguros que esta canción será algo muy fuerte”.

En ese sentido, dice Germán que estar vigente en la música le ha permitido llegar a nuevos públicos. “Tengo la oportunidad de tener una carrera muy sólida, con bastantes discos y trayectoria. Entonces, en este tiempo me doy cuenta que los millennials, los muchachillos, están cantando mis canciones, las que grabé hace más de 10 años, también las que canté con La Arrolladora, eso me llena de mucha alegría”.

No tiene miedo a fusionar su estilo con otros géneros y explorar nuevos mercados a través de ello. “Seré honesto, yo fui de los primeros que hice este tipo de fusiones, en el 2008 yo grabé la canción ‘No me doy por vencido’ con Luis Fonsi y de repente esos estigmas que se dicen, no existen entre nosotros (entre músicos), es todo lo contrario. Nosotros sabemos que cuando hacemos colaboraciones, llegamos a públicos diferentes, es un ganar-ganar y una responsabilidad de ambos estilos musicales, llegar al corazón del público porque es quien tiene la última palabra”.

Mucha música

El nuevo álbum “Devórame otra vez” saldrá al mercado a finales de año, es una producción que según cuenta, Germán, lo ha estado esperando por mucho tiempo su público. “Es como un regalo para Navidad, es un álbum de primer nivel, porque es en el que más preparado estoy. Es un disco mágico porque viene el tema que le da nombre a la placa, viene ‘Con todos menos conmigo’ de Timbiriche, ‘Culpable o no’ de Luis Miguel, así también canciones mías y de dominio público como ‘Destino cruel’, en este proyecto grabó “Patrones de conducta” y “Recuérdame”, el tema musical de la película “Coco”.

Estuvo en las Fiestas de Octubre

El pasado 9 de octubre Germán Montero pisó el escenario del Auditorio Benito Juárez en un evento radial en el marco de las Fiestas de Octubre. “Es una presentación muy especial para mí, ya que creo que el Auditorio Benito Juárez es de los escenarios más importantes de nuestro país y las Fiestas de Octubre ni se digan”. Sobre cantar en shows masivos como este donde también estuvieron Saúl “El Juaguar”, Crecer Germán, C-Kan y El Bebeto, entre otros, comparte que la adrenalina se vive a tope. “Yo creo que nosotros los artistas vivimos de eso, personalmente, sin esa adrenalina y sin ese combustible, mi vida no funcionaría, para mí el público lo es todo. Estar arriba del escenario a mí me cura de cualquier cosa, me entregó en cuerpo y alma”.