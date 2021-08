“Genera ion” ya está disponible en HBO Max

Ya está disponible en HBO Max para América Latina y el Caribe la primera temporada de la serie “Genera ion”. Esta historia con matices de comedia y drama juvenil llega a la región para presentarnos los cuestionamientos de un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna pone a prueba creencias muy arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora, según se explica en un comunicado de prensa.

Entre los talentos de la serie se encuentran Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett y Chase Sui Wonders con Justice Smith y Martha Plimpton. Las estrellas invitadas recurrentes incluyen a J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado y Sam Trammell.

“Genera ion” fue creada por Zelda Barnz y Daniel Barnz; con la producción ejecutiva a cargo de Daniel Barnz, Ben Barnz y Zelda Barnz de We're Not Brothers Productions, Lena Dunham de Good Thing Going Productions, Sharr White y John Melfi; coproducida por Sono Patel y Fernanda Coppel; producida por Marissa Díaz y Michael Cohen de Good Thing Going Productions.

Los guionistas son Zelda Barnz, Daniel Barnz, Lena Dunham, Sharr White, Max Saltarelli, Eli Wilson Pelton y Christina Nieves. Los directores son Daniel Barnz, Channing Godfrey Peoples, Chioke Nassor, Catalina Aguilar Mastretta, Anu Valia y Andrew Ahn.

JM